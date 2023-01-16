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'Gelin öldü, düğün bitti...' Katil kim?

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#Yargı#Kanal D#Yargı 50. Bölüm
Gelin öldü, düğün bitti... Katil kim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 00:23

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Şükran Ovalı'yı kadrosunda buluşturan Yargı heyecan dolu bir bölümle ekranlardaydı. Pazar akşamlarına damga vuran dizinin yeni bölümünde; boşanmaya karar veren Ilgaz ve Ceylin, düğün günü hayatının kaybeden Ferda'nın ölümündeki gizemi çözmek için bir araya geldi.

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Dizinin yeni bölümünde;

Herkesten gizli bir şekilde Ömer'e DNA testi yaptıran Laçin, sonuçları Yekta'ya getirdi.

Biz çok benziyoruz, ben Yekta Bey'in oğlu olduğuma eminim.

Haluk'un gazeteciyi öldürmekten müebbet ile yargılandığını öğrenen Yekta, Ömer'e "Onu kurtarmanın bir yolunu bulmalıyız." dedi.

Ömer ise Yekta'ya ilk kez 'baba' dedi ve Haluk'un başına bu işi açan kişinin kendisi olduğunun sinyallerini verdi.

Gelin öldü, düğün bitti... Katil kim

Sonradan öğrendiği oğlu Ömer'in yaptıklarını öğrenen Yekta, ona kendi ofisinde bir oda verdi.

Kendini istihbaratçı olarak tanıtan ve Aylin'e evini sattıran Çetin, yeni bir av buldu.

Adının adli olaya karışması Osman'ın iş hayatını da etkiledi. Bankadaki işini kaybeden Osman, ekonomik durumunu düzeltmek için Aylin'e birlikte aldıkları evi satmayı teklif etti. Bu teklif Aylin'i çıldırttı.

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Gelin öldü, düğün bitti... Katil kim

Ceylin, trafiğe takılınca Ilgaz ile olan boşanma duruşmasına yetişemedi. Dava 2 hafta sonraya ertelendi.

Serdar'ı öldürme şüphesiyle tutuklanan Merdan, günler sonra serbest kaldı.

Gelin öldü, düğün bitti... Katil kim

Düğün günü ölü bulunan Ferda'nın davası Ilgaz ile Ceylin'i bir kez daha ortak noktada buluşturdu.

Gelin öldü, düğün bitti... Katil kim

Pars ile nikah masasına oturmak için gün sayan Derya, yaşadığı mide bulantılarını ve ağlama krizlerini Ceylin'e anlattı.

Derya'nın hamileliğinden şüphelenen Ceylin, soluğu arkadaşının yanında aldı.

Testin pozitif çıkması iki arkadaşı sevinçten havalara uçtu.

Gelin öldü, düğün bitti... Katil kim

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Merdan'ı ziyarete giden Ceylin, Ilgaz ile birlikte yaşadıkları eve de uğrayarak eşyalarını almak istedi.

Aradığı eşyaların Ilgaz tarafından valizlere koyulduğunu gören Ceylin, bir kez daha yıkıldı.

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Ferda'nın ölümündeki sırrı çözmeye çalışan ikili görüntüleri izlerken Ceylin, ablasının sevgilisi Çetin'in de düğünde olduğunu fark etti.

Gelin öldü, düğün bitti... Katil kim

Dizinin final sahnesinde;

Ceylin'e gelen telefon bütün dengeleri değiştirdi:

"Söyle o kocana olayı karıştırmasın. Gelin öldü, düğün bitti. Olaya intihar desin kapatsın. Yoksa yakarız"

Gelin öldü, düğün bitti... Katil kim

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#Yargı#Kanal D#Yargı 50. Bölüm

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