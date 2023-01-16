'Gelin öldü, düğün bitti...' Katil kim?

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Dizinin yeni bölümünde;

Herkesten gizli bir şekilde Ömer'e DNA testi yaptıran Laçin, sonuçları Yekta'ya getirdi.

Biz çok benziyoruz, ben Yekta Bey'in oğlu olduğuma eminim.

Haluk'un gazeteciyi öldürmekten müebbet ile yargılandığını öğrenen Yekta, Ömer'e "Onu kurtarmanın bir yolunu bulmalıyız." dedi.

Ömer ise Yekta'ya ilk kez 'baba' dedi ve Haluk'un başına bu işi açan kişinin kendisi olduğunun sinyallerini verdi.

Sonradan öğrendiği oğlu Ömer'in yaptıklarını öğrenen Yekta, ona kendi ofisinde bir oda verdi.

Kendini istihbaratçı olarak tanıtan ve Aylin'e evini sattıran Çetin, yeni bir av buldu.

Adının adli olaya karışması Osman'ın iş hayatını da etkiledi. Bankadaki işini kaybeden Osman, ekonomik durumunu düzeltmek için Aylin'e birlikte aldıkları evi satmayı teklif etti. Bu teklif Aylin'i çıldırttı.

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Ceylin, trafiğe takılınca Ilgaz ile olan boşanma duruşmasına yetişemedi. Dava 2 hafta sonraya ertelendi.

Serdar'ı öldürme şüphesiyle tutuklanan Merdan, günler sonra serbest kaldı.

Düğün günü ölü bulunan Ferda'nın davası Ilgaz ile Ceylin'i bir kez daha ortak noktada buluşturdu.

Pars ile nikah masasına oturmak için gün sayan Derya, yaşadığı mide bulantılarını ve ağlama krizlerini Ceylin'e anlattı.

Derya'nın hamileliğinden şüphelenen Ceylin, soluğu arkadaşının yanında aldı.

Testin pozitif çıkması iki arkadaşı sevinçten havalara uçtu.

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Merdan'ı ziyarete giden Ceylin, Ilgaz ile birlikte yaşadıkları eve de uğrayarak eşyalarını almak istedi.

Aradığı eşyaların Ilgaz tarafından valizlere koyulduğunu gören Ceylin, bir kez daha yıkıldı.

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Ferda'nın ölümündeki sırrı çözmeye çalışan ikili görüntüleri izlerken Ceylin, ablasının sevgilisi Çetin'in de düğünde olduğunu fark etti.

Dizinin final sahnesinde;

Ceylin'e gelen telefon bütün dengeleri değiştirdi:

"Söyle o kocana olayı karıştırmasın. Gelin öldü, düğün bitti. Olaya intihar desin kapatsın. Yoksa yakarız"