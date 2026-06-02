Gelin mutluluktan uçuyor ama kalçasının üstündeki de ne! Damat onu görünce kendini tutamadı, titreyerek ağladı

Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 12:48

Yaz mevsimi geldi, düğün sezonu da açıldı... Ünlüsü, ünsüzü birçok çift, bu güneşli ve güzel günlerde hayatlarını resmi olarak birleştiriyor.

İşte bunlardan biri de ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner…

30 yaşındaki Lipa ile 36 yaşındaki Turner, iki buçuk yılı geride bırakan aşklarını Londra'da kıyılan bir nikahla resmileştirdi.

Şimdi sırada bu hafta sonu İtalya'nın Sicilya adasının başkenti Palermo'da yapılacak gösterişli düğün var.

NİKAH LONDRA'DA DÜĞÜN İTALYA'DA 
Dua Lipa ile Callum Turner, Londra'daki Old Marylebone Town Hall'da düzenlenen resmi bir törenle evlendi.

İçeriden gelen haberlere göre bu töreni sadece 45 davetli izledi. Onlar da zaten Lipa ile Turner'ın aileleri ve çok yakın dostlarıydı.

Callum Turner nikah töreninde koyu lacivert renkte bir takım elbise giydi. Gömleği ve kravatı da aynı renkteydi.

Dua Lipa ise pek sevdiği modacı Schiaparelli imzalı bir ceket ve etek takım giydi.

O GÜZEL KIYAFETİN TEK KUSURU GÖZDEN KAÇMADI
Görünümünü geniş kenarlı bir şapka, yine ünlü bir markaya ait stilettolar ve beyaz eldivenlerle tamamladı.

Ünlü şarkıcının boynunda da gösterişli bir pırlanta gerdanlık vardı.

Dua Lipa ve Callum Turner, artık resmen karı- koca ilan edildikleri nikahtan çıkarken mutluluktan kelimenin tam anlamıyla uçuyorlardı. İlk bakışta ikisi de kusursuz denecek kadar şıktı.

Bir ayrıntı dışında!

KALÇA DOLGUSU TARTIŞMA YARATTI
Ama Lipa'nın o şık nikah kıyafetinin öyle bir kusuru vardı ki hayranlarının, kartal bakışlarından asla kaçmadı.

Özellikle de merdivenlerin alt basamaklarından çekilen fotoğraflarda Dua Lipa'nın ceketinin altındaki krem rengi dolduydu bu ayrıntı.

Belli ki ünlü moda evi ceketin tam da istedikleri şekilde görünmesi için böyle bir yöntem tercih etmişti.

Lipa'nın nikah kıyafetindeki bu ayrıntı sosyal medyada da gündem oldu.

'NE ANLAMA GELİYOR BUNLAR?'
Bir kullanıcı "Ceketin yan kısımlarındaki dolgunun görünmesi ne anlama geliyor?" diye sordu.

Yine aynı kişi "Lütfen birisi de bu dolgunun dışarıdan bile görünmesiyle ilgili bir şey söylesin. Eğer bunlar görünmeseydi Lipa'nın kıyafeti mükemmel olabilirdi" diyerek görüşünü belirtti.

Bir başka kullanıcı da "Dua Lipa gerçekten çok şıktı... Ama keşke o dolgular görülmeseydi. Onları aklımdan çıkaramıyorum" diye yazdı.

Birçok kişiye göre Lipa'nın ceketinin altından görünen o parça kıyafetin sorunlu olduğunun da bir kanıtıydı.

'ONCA MUTLULUK İÇİNDE BUNU MU GÖRDÜNÜZ?'
Ama herkes bu ayrıntıya önem veren kullanıcılar kadar önemsemedi bu dolguları. Bu gruptakiler de "Dua Lipa ne kadar güzel ve mutlu görünüyor. Böyle bir anda siz de o dolgulara mı takıldınız?" diye soranlar oldu.

Bu grupta yer alanlar bunun bir moda çekimi olmadığını, çok heyecanlı ve mutlu bir çiftin nikah fotoğrafları olduğunu savunup "Dua ile Callum'un o anda en kusursuz açıyı hesap ettiklerini mi sandınız?" yorumunu yaptı.

DAMAT GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Bu arada nikahla ilgili gelen haberlere göre Callum Turner da törende heyecandan titriyordu. Hatta Dua Lipa, koridorda kendisine doğru yürürken gözyaşlarını tutamadı ve ağladı.

Nikahın kıyılmasından sonra Dua Lipa ile Callum Turner az sayıdaki davetliye bir yemek verdi. Bu yemek gayet şıktı ama aynı zamanda da sadeydi.

Mutlu çift, hafta sonu ise Sicilya'da üç gün sürecek bir düğün yapacak. Belli ki orada da bu sade nikahın tam tersine görüntüler sergilenecek.

55 YIL ÖNCEKİ BİR ÜNLÜ GELİNE SELAM GÖNDERDİ
Bu arada Dua Lipa'nın nikah kıyafeti bundan tam 55 yıl önce bir başka ünlünün giydiği gelinliği hatırlattı. Hatta ufak tefek ayrıntılar dışında neredeyse aynısıydı.

Döneminin en ünlü modellerinden biri olan Bianca Jagger, 12 Mayıs 1971 günü Rolling Stones'un solisti Mick Jagger ile evlenirken üstünde yine böyle etek ve ceket takım vardı.

Beyaz kıyafetini tıpkı Lipa gibi geniş kenarlı bir şapkayla tamamlamıştı Bianca Jagger.

O gün Lipa'nın aksine açık ayakkabılar giymişti ve ceketinin göğüs dekoltesi biraz daha açıktı.

Bu arada biraz daha yakın tarihe göz atarsak Imran Khan ile Jemima Goldsmith'in nikahında da benzer bir kıyafet görüldüğünü hatırlarız. Jemima da 1995 yılındaki nikahında beyaz etek, ceket ve geniş kenarlı şapkadan oluşan bir kıyafet giymişti. Görünüşe göre Dua Lipa, klasik bir nikah kıyafeti tercih etmiş. Bakalım düğünde neler giyecek!

