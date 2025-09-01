Gelin, kaynananın toprağından çıktı! Görünüşün ötesinde öyle bir benzerlik daha var ki

Haberin Devamı

Bu ifade, sadece fiziksel benzerlik için kullanılmaz elbette. Kimi zaman kaynana ile oğlunun evlendiği genç kadın arasındaki karakter benzerliklerini de kapsar.

İşte dünyada böyle ünlü bir gelin ile kaynana var...

Aileye iki yıl önce katılan gelin ile onu üçüncü kızı ilan eden kaynanası arasındaki benzerlikler saymakla bitmez... Üstelik onlar fiziksel olarak da birbirlerine benziyorlar...

Daha da ötesinde ikisinin de kaderi birbirinin aynısı olacak.

Bu gelin ile kaynana arasındaki benzerlik ailenin özel günü nedeniyle bir kez daha gündeme geldi... Gelin, bir bakalım hangi ünlü aileden ve hangi gelin ile kaynanadan söz ediyoruz...

GELİNİNİ ÇOKTAN 'ÜÇÜNCÜ KIZI' İLAN ETTİ BİLE

Sözünü ettiğimiz bu ünlü aile, Ürdün kraliyet ailesi...

Daha doğrusu, aslında aileye sonradan katılmasına rağmen kral kocasını bile gölgede bırakan bir popülerliğe sahip olan Kraliçe Rania ile dört çocuğunun en büyüğü olan Prens Hüseyin'in karısı Prenses Rajwa.

Kral Abdullah ile daha veliaht prens olduğu dönemde evlenen Rania ile gelini Rajwa arasındaki şaşırtan fiziksel benzerlik bir kez daha gözler önüne çıktı ve konuşulur oldu.

Buna yol açan da Kraliçe Rania'nın 31 Ağustos'ta kutladığı 55'nci doğum günü nedeniyle paylaşılan bir fotoğraf.

'ALLAH SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN'

Prens Hüseyin'in Instagram sayfasında yer aldı o fotoğraf.

Pozda, Hüseyin ve karısı Rajwa, Rania ile birlikte görülüyor. Annesine olan düşkünlüğüyle bilinen Hüseyin o karede hem Arapça hem İngilizce annesine yeni yaşında mutluluk diledi.

İngilizce mesajında "Sevgili anneme mutlu yıllar. Tanrı seni korusun" diye yazdı.

Arapça mesajında da "Allah seni başımızdan eksik etmesin, uzun ömürler versin" satırlarına yer verdi.

İşte o doğum günü pozunda Kraliçe Rania ile gelini Rajwa arasındaki benzerlik bir kez daha gözler önüne serildi... Sosyal medyada da bu konu konuşulur oldu..

Kraliçe Rania'nın doğum günü pozu geçtiğimiz cumartesi günü yayınlandı. Dört çocuk ve iki torun sahibi Rania, yaşından genç görüntüsüyle dikkat çekti.





KIZLARINDAN DAHA ÇOK BENZİYOR

Birçok kişi bir kez daha gelini Rajwa'nın, iki kızı İman ve Salma'dan daha fazla Rania'ya benzediğini savundu.

Aslına bakılırsa Rania, daha oğlu Hüseyin ile Rajwa'nın nişanını duyururken bile sosyal medya hesabından gelinini "üçüncü kızı" olarak tanıttı dünyaya.

Sonrasında da yanından hiç ayırmaz oldu.





DÜĞÜNÜNDE BİLE TOPUKLU AYAKKABI GİYEMEDİ

Hatta 2023 yılında Hüseyin ile Rajwa'nın düğününden önce yapılan kına gecesinde onu gözyaşlarına boğan bir konuşma yaptı.

Rania o eğlencede "Rajwa, benim oğlum için ettiğim bütün duaların yanıtı" diyerek onu ne kadar benimsediğini ve bağrına bastığını gözler önüne serdi.

Hüseyin ile nişanlandığında Rajwa ile ilgili olarak dikkat çeken en önemli ayrıntı kaynanası Rania'ya benzerliğiydi.

Ama başka bir benzerlik daha vardı gelin ve kaynana arasında. İkisi de kocalarından daha uzun boylu!

Hatta Rajwa; 2023 yılında Prens Hüseyin ile evlenirken bu boy farkını çok da fazla göz önüne çıkarmamak için topuksuz ayakkabı giymişti. Bu durum da o dönemde uzun uzun konuşulmuştu.

Tıpkı gelininin oğlundan biraz daha uzun boylu olduğu gibi Rania da kocasından uzun... Bazen düz topuklu ayakkabı giyerek bu durumu dengeliyor. Ama yüksek ölçeli ayakkabı giydiğinde boy farkı dikkat çekiyor.





KADERLERİ DE AYNI

Kraliçe Rania ile gelini Prenses Rajwa arasında bir başka benzerlik daha var.

Kader, ikisini de hayat yolunda birleştirdi. Rania, henüz veliaht olduğu sırada Abdullah ile evlendi. Günü gelince de kraliçe oldu.

Rajwa da şu anda veliaht olan Hüseyin ile evli. O da günü geldiğinde kocasının tahta çıkmasıyla birlikte "kraliçe" unvanını alacak.