Gelin kaynana komedisi!

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“Nasipse Olur”un yapımcısı Greenart, yeni projesi “Sil Baştan Kaynanam” için start verdi. Barış Başar’ın yazdığı, Raşit Çelikezer’in yöneteceği filmin okuma provası yapıldı. Başrollerini Algı Eke ve Alper Saldıran’ın paylaştığı filmin çekimlerine temmuz sonunda başlanacak.

Kadrosunda Zeynep Eronat, Asuman Dabak, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter ve Gökçe Özyol’un da yer aldığı “Sil Baştan Kaynanam”, iyi huylu bir gelinken hafızasını kaybetmesiyle bir canavara dönüşen Ceylan ile annesiyle eşi arasında kalan Ünal’ın hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.

Alper Saldıran’ın ‘Ünal’ı, Algı Eke’nin de ‘Ceylan’ı canlandıracağı filmin çekimlerine temmuz sonu başlanacak.