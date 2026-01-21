Gelin kaynana dans edip nispet yapıyorlardı… Zoraki mutluluk tiyatrosu bitti, perde kapandı: Karından boşanırsan geri gel!

Haberin Devamı

Aslında her şey zaten çiftin en büyük oğulları Brooklyn Beckham’ın 2022’de ABD’nin sayılı zenginlerinden Nelson Peltz’in oyuncu ve model kızı Nicola Peltz’le evlenince başlamıştı.

HER ŞEY DAHA DÜĞÜNDE BAŞLAMIŞTI...

Düğünde gelin Nicola ve kayınvalide Victoria Beckham arasında bir anlaşmazlık yaşandığı ancak bunun basının alınmadığı törenden dışarı sızmaması için çok uğraşıldığı ortadaydı… Daha o zamanlar bile bu kavga ve anlaşmazlık dedikoduları konuşulmaya başlamıştı.

Geçen yıl bir anda Brooklyn ve küçük kardeşi Romeo, Romeo’nun sevgilisi Kim Turnbull yüzünden birbirlerine küstü. Brooklyn Beckham’ın da bir dönem görüştüğü bu isimle sonradan Romeo Beckham’ın sevgili olması kardeşlerin arasını gerdi.

Bunu basit bir kardeş kavgası sananlar ise yanıldı. Brooklyn Beckham kısa süre sonra ailesiyle de görüşmemeye başladı ve babası David Beckham’ın yıldız yağan 50’nci yaş günü partisine katılmadı.





GEÇEN YIL "KARDEŞ KAVGASI" DİYE BAŞLAYAN KOPUŞ BÜTÜN AİLEYİ DAĞITTI

Aile zor günler yaşamaya bundan sonra da devam etti. Brooklyn’in en sonunda ailesiyle görüşmekten tamamen vazgeçtiği, onlara “Karım artık benim tek ailemdir” diye mesaj yolladığı söylendi. Hatta en sonunda Brooklyn Beckham ve David – Victoria Beckham çifti birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bile bıraktı.

Tüm bu iddiaların doğruluğu ise Brooklyn Beckham’ın pazartesi günü kendi sosyal medya hesabından paylaştığı sözlerle kanıtlanacaktı. Ünlü oğul ailesine seslendi ve onlara karısı Nicola Peltz’e yaptıklarından dolayı ne kadar kızgın olduğunu ve bir daha onları görmek bile istemediğini yazdı.

Brooklyn Beckham, 19 Ocak 2026'da Instagram hesabından paylaştığı 6 sayfalık kapsamlı bir açıklamada, ailesi David ve Victoria Beckham'a yönelik çok sert suçlamalarda bulundu. "Beckham" markasının gerçek aile bağlarının önüne geçtiğini savunan Brooklyn ailesinin yıllardır medyada "kusursuz aile" imajı yaratmak için olayları manipüle ettiğini ve yalan haberler yaydığını iddia etti





BÜYÜK OĞUL KONUŞTU, ORTALIK KARIŞTI: AİLEMLE İLGİLİ HER ŞEY YALAN!

Aile içindeki "sevgi"nin, sosyal medyada ne kadar paylaşım yapıldığına veya aile fotoğraflarında ne kadar iyi poz verildiğine göre belirlendiğini öne süren Brooklyn, annesi Victoria Beckham'ın, düğüne çok kısa bir süre kala Nicola'nın gelinliğini yapmaktan vazgeçerek onu zor durumda bıraktığını belirtti.

Bununla da kalmayıp düğünlerindeki ilk dansın annesi tarafından "sabote edildiğini" ve Victoria Beckham’ın kendisiyle uygunsuz ve rahatsız edici bir şekilde dans ederek onu 500 davetlinin önünde küçük düşürdüğünü savundu.

Hayatının büyük bölümünde ailesi tarafından kontrol edildiğini ve bu durumun kendisinde "aşırı kaygı" yarattığını söyleyen Brooklyn Beckham ailesinden uzaklaştığından beri bu kaygıdan kurtulduğunu da iddia etti.

Brooklyn Beckham, yazdıklarını karısının etkisinde kalmadan yazdığını söylerken artık ailesiyle barışmak istemediğini ve hayatında ilk kez kendi ayakları üzerinde durduğunu vurguladı.

"AİLEM BENİ KONTROL ETMEYE ÇALIŞTI" DEDİ, HERKES TARAFINI SEÇTİ

Bu inanılmaz olayın hemen ardından olayı sosyal medyadan takip edenler taraflarını seçti… Kimileri Brooklyn’i haklı bulurken Beckham ailesinin hayranları da onun ailesi olmadan bir hiç olduğunu, kendisine her konuda destek olan anne ve babasına bu yaptığının haksızlık olduğunu söyledi.

Bu son paylaşımın ardından kavga iyice kızışmışken İsviçre’de bulunan David Beckham sadece kısacık bir açıklamayla "Çocuklar bazen hata yapabilir, onlara hata yapma alanı tanımalıyız" şeklinde konuştu.





AİLE DE SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ: BOŞANIRSAN GERİ DÖNERSİN, YOKSA GELME

Ünlü ailenin cephesinden gelen son haberlere göre David ve Victoria Beckham'ın, Brooklyn'in sansasyonel suçlamaları karşısında çok öfkeli oldukları ve oğullarıyla ancak eşi Nicola Peltz'den ayrılırsa tekrar konuşacakları iddia edildi.

İnternet bu bomba açıklamaların ardından Victoria Beckham’ın düğündeki uygunsuz dansıyla ilgili sayısız şakayla doldu. Öte yandan da ailenin 2023 yılında David Beckham belgeselinin galasında verdiği mutluluk pozlarının ardındaki gerçek de ortaya çıktı.

2 yıl önceki bu galada aile tam kadro bir araya gelip mutluluk pozları vermişti. Fotoğraflarda herkes gülümsese de o anlarda çekilen bir video aslında durumun ne kadar başka olduğunu kanıtlıyordu…

YENİDEN DOLAŞIMA GİREN VİDEODA BÜTÜN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Brooklyn Beckham videoda belli ki annesi Victoria Beckham’la yan yana durmak bile istemeyen karısını poz vermesi için çekiştiriyor, Nicola Peltz ise asık suratına zorla bir gülümseme kondurmaya çalışıyordu. Brooklyn’in annesi ve karısını bir araya getirmeye çalıştığı bu zor anlarda Victoria Beckham da oldukça sinirli görünüyor ve gelini Nicola’nın yüzüne bile bakmıyordu…

Bu videonun ortaya çıkışıyla birlikte ailenin aslında çok konuşulan düğünden beri sıkıntı yaşadığı, verilen mutluluk pozlarının hepsinin yalan olduğu da anlaşılmış oldu…

LÜKS YAT TATİLİNDE MUTLULUKLA DANS EDİYORLARDI

Beckham’lar 2023’ün sonunda yanlarına gelinleri Nicola Peltz’i de alıp tam kadro şekilde Bahamalar'a, yeni yıl tatiline çıkmıştı. Lüks yatlarıyla okyanusa açılan Beckham’lar bu güzel aile tatilinin çok sayıda fotoğraf ve videosunu da sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Victoria Beckham yatta ve sahilde gelini Nicola Peltz’le dans ediyor, gelin kaynana neşeyle birbirlerine sarılıp mutlu mesut geçirdikleri anların videolarını paylaşıp duruyordu.

KAYINVALİDESİNE "SENİ SEVİYORUM" DİYE SESLENMİŞTİ

Victoria Beckham plajda geliniyle dans ettiği videoyu paylaşmış, gelini Nicola ise görüntüleri kendi hesabından yayınlayıp kayınvalidesine "Seni seviyorum" diye seslenmişti. Nicola Peltz’in daha önce de Beckham’ları övdüğü açıklamaları vardı.

Ancak bunların hepsinin zorla söylenmiş şeyler olduğu 2 yıl sonra patlayan kavgayla ortaya çıkmış oldu.

HER ŞEYE RAĞMEN OĞULLARINI AFFETMEYE HAZIRLAR

David ve Victoria Beckham’ın oğullarının bütün suçlamalarına rağmen yaşananlardan gelinleri Nicola Peltz’i sorumlu tuttukları ve ilk göz ağrıları olan oğulları Brooklyn’i affetmeye hazır oldukları söyleniyor…

Ancak haberin başında da söylediğimiz gibi, Beckham’ların bu af için artık bir koşulları var ve bu da oğullarının Nicola Peltz’den boşanıp kendilerine artık bekar bir adam olarak geri dönmesi…