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Gelin gittiği aileden koşarak kaçmıştı… Çok konuşulan hamilelik günlerini anlattı... 'Siz benim gibi yürümeyi kolay mı sandınız!'

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#Meghan Markle#Prens Harry#Ünlülerin Hamile Pozları
Gelin gittiği aileden koşarak kaçmıştı… Çok konuşulan hamilelik günlerini anlattı... Siz benim gibi yürümeyi kolay mı sandınız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 14:21

Artık dünyanın en ünlü ve kuralcı ailesiyle yaşamadığı için birer birer hayallerini gerçekleştirmeye başlayan Meghan Markle hayranlarının karşısına sık sık çıkmayı sürdürüyor.

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ABD’ye yerleştikten sonra çeşit çeşit iş deneyen Sussex Düşesi Meghan Markle en sonunda As Ever adında bir marka kurdu, burada yaşam tarzı ürünleri satmaya başladı, bu ürünlerden en melhuru da kendi pişirdiği reçeller oldu.

Bir yandan da kendi girişimci yönünü ortaya koyduğu ve konuklar ağırladığı bir podcast hazırlayıp sunmaya başladı.

Gelin gittiği aileden koşarak kaçmıştı… Çok konuşulan hamilelik günlerini anlattı... Siz benim gibi yürümeyi kolay mı sandınız
Kraliyet ailesine gelin gittiğinden beri adı hiç manşetlerden inmeyen Meghan Markle hamilelik döneminde de isminden çok söz ettirmişti

Bu programın son bölümünde sarayda yaşadığı eski günlerini anlatan Meghan Markle Prens Archie’ye ve Prenses Lilibet’e hamile olduğu günlerden söz etti.

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Meghan Markle hamilelikleri sırasında da topuklu ayakkabılardan vazgeçmemiş, İngiltere’de geçen ilk hamileliği boyunca özel dikilmiş ya da alınmış göz alıcı giysileriyle bol bol poz vermişti.

Gelin gittiği aileden koşarak kaçmıştı… Çok konuşulan hamilelik günlerini anlattı... Siz benim gibi yürümeyi kolay mı sandınız
Meghan'ın hamileliği ilerledikten sonra elini büyüyen karnından hiç çekmemesi bile çok konuşulmuş, kraliyet adabına uymayan davranışları eleştiri konusu olmuştu

43 yaşındaki Markle her iki hamileliğinde de 30’ar kilo aldığını ve Archie’ye 8 aylık hamileyken katıldığı kraliyet görevlerinde giymek zorunda kaldığı topuğu 10 santimlilk ayakkabılarını anlattı.

Meghan o dönemde çekilen ve yanındaki Prens Harry’nin koluna tutunmaya çalıştığı “tuhaf” karşılanan fotoğrafların sebebinin de bu olduğunu açıkladı.

Gelin gittiği aileden koşarak kaçmıştı… Çok konuşulan hamilelik günlerini anlattı... Siz benim gibi yürümeyi kolay mı sandınız
Artık kendi ülkesi ABD'de yaşayan Meghan her konuda konuşmakta özgür ve sık sık saraydaki hayatından da bahsedebiliyor

“Ayakkabılarımın üzerinde dengede duramadığım için Harry’ye çok sıkı sarılıyordum, kolunu çekip dengede kalmaya çalışıyordum” diyen Meghan Markle çok kilo aldığı ve tüm ağırlık büyüyen karnında olduğu için yüzüstü yere kapaklanmaktan çok korktuğunu itiraf etti.

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Gelin gittiği aileden koşarak kaçmıştı… Çok konuşulan hamilelik günlerini anlattı... Siz benim gibi yürümeyi kolay mı sandınız

Bu anılarını anlatırken şirketiyle ilgili yeni bir müjde de veren Meghan Markle şimdilik mutfak ve ev ürünleri sattığı As Ever’a kısa zaman sonra moda ürünleri, giysiler ve başka ürünler daha eklemeyi düşündüğünü söyledi.

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#Meghan Markle#Prens Harry#Ünlülerin Hamile Pozları

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