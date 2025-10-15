Gelin gittiği aile onu istemeyince memleketine kaçmıştı… Sığındığı hiçbir yere sığamadı… ‘Babasına bunu reva göreni biz nasıl sevelim!’

Haberin Devamı

İngiliz kraliyet ailesine gelin giden, ailenin küçük oğlu Prens Harry’yle evlendikten sonra saraylarda yaşamaya başlayan Meghan Markle belki istediği gibi bir Hollywood yıldızına dönüşemedi ama dünya çapında büyük ün kazandı.

ÜNÜ DE ÇOK SEVMEYENİ DE!

Ama bu ün aynı zamanda onlar milyonların nefret etmesine de yol açtı.

Harry ve Meghan 2018’de evlenmiş, 2 yıl sonra da “bizi burada sevmiyorlar, istemiyorlar” diyerek ABD’ye taşınmışlardı.

Meghan burada kendini yeniden yaratmak istedi, eski bir televizyon dizisinde oynadığı için de kolayca Hollywood yıldızlığına yükseleceğini sandı. Ancak yaptığı hesaplar tutmadı.

Haberin Devamı

Meghan Markle, kendi memleketi olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde giderek artan bir tepkiyle karşı karşıya.

KENDİ MEMLEKETİNDE BİLE ONU BAĞRINA BASAN ÇIKMADI

Amerikan halkı ne yaparsa yapsın kendilerinden olan bu kadını bir türlü bağrına basmadı hatta tam tersi ondan nefret edermiş gibi görünüyor.

Üstelik bunun sebebi ise Meghan’ın kraliyet geçmişi veya Hollywood hırsları değil, onunla ilgili son derece kişisel bir şey: Ailesiyle olan ilişkileri.

Meghan Markle Harry'yle evlendikten sonra babasıyla bağlarını tamamen kopardı

2020'de Prens Harry ile birlikte kraliyet görevlerinden çekilen 43 yaşındaki Sussex Düşesi'nin, babası Thomas Markle'ı hayatından çıkarması yüzünden ABD halkının kalbini kazanmakta zorlandığı iddia edildi.

MEGHAN'A DEĞİL BABASINA SIRT ÇEVİREN EVLADA KIZGINLAR

Suits dizisinin oyuncusunun hem kendi ailesinden hem de kocası Harry’nin ailesinden uzaklaşma kararı, aile sadakatine her şeyden çok değer veren ABD'li izleyiciler arasında "duygusal bir yara" bıraktı.

Thomas Markle'ın Harry ve Meghan'ın düğününe hasta olduğu için gitmediği söyleniyordu ancak 80 yaşındaki babası kızının kendisini istemediğini ve çağırmadığını iddia ediyor

Haberin Devamı

Kraliyet biyografi yazarı Ingrid Seward "Meghan ülkedeki birçok monarşist tarafından yoğun bir şekilde sevilmiyor. Onu Kraliyet Ailesi'ne çok zarar veren biri olarak görüyorlar. Ve sanırım Amerika'daki birçok insan da aynı şeyi hissediyor. Meghan'ın hem kocasının ailesini hem de kendi ailesini aşağılamasından hoşlanmıyorlar” diyor.

"Meghan Kaliforniya'ya ilk taşındığında, bağımsızlığın sembolü, kendini savunan bir kadın olarak görülüyordu. Ancak zamanla bu söylem unutuldu. Amerikalılar aile konusunda duygusaldır. Babanızı dışlamak veya kayınvalidenizi alenen eleştirmek buradaki birçok insana pek uymuyor. Bunlar ABD’lilere çok soğuk ve çok fazla çıkarcı geliyor."

Meghan görüştüğü tek aile üyesi annesi

Haberin Devamı

Düşes'in babasıyla gergin ilişkisi uzun zamandır kamuoyunun dikkatini çekiyor. 80 yaşındaki Thomas Markle, sağlık sorunları nedeniyle kıznın 2018'deki düğününe katılamamış ve o zamandan beri kızıyla barışmak için defalarca çağrıda bulunmuştu.

Thomas Markle 2021'de Good Morning Britain programına "ölmeden önce torunlarıyla tanışmayı istediğini" söylemişti. ABD'de büyük yankı uyandıran bu çağrının Meghan'ı "derinden üzdüğü" ancak duruşunda bir değişiklik yaratmadığı bildiriliyor.

"AİLE GURURDAN ÖNCE GELİR"

Kraliyet yorumcuları "Amerikalılar arasında ailenin gururdan önce geldiğine dair bir inanç var ve bu yüzden bazıları artık Meghan'la bağ kuramıyor. İster kraliyet ailesinden ister kendi babasından olsun, Meghan'ın herkesten çok çabuk vazgeçtiğini düşünüyorlar. İnsanlar için bu duygusal bir hal aldı ve mesele siyaset veya ırk değil, kalp ve duygular” diyor.

Haberin Devamı

Genel kanıya göre Meghan bir zafer ve yeniden doğuş hikâyesi yazmak isterken insanlar ona baktığında artık üzdüğü insanları ve hayatından çıkardığı yakınlarını görüyor. Hâlâ onu desteklemeye hevesli kişiler kaldıysa da Meghan’ın uzlaşmacı ve yapıcı bir insan olduğu umutlarını kaybetmiş durumdalar.