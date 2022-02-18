Gelin Evi’nde kim kazandı, birinci kim oldu? Gelin Evi birincisi bugün belli oluyor

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Gelin Evi birincisi, 18 Şubat tarihinde araştırılıyor. Gelin Evi’nde bu hafta da kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Dün yayınlanan bölümde gelinlerin birbirlerine kaç puan verdiklerini söylemelerine sinirlenen programın sunucusu Aslı Hünel uyarıda bulundu.

GELİN EVİ’NDE KİM KAZANDI?

Gelin Evi programında kazanan isim henüz açıklanmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

DİSKALİFİYE UYARISI

Gelin Evi sunucusu Aslı Hünel, puanlarını birbirine söyleyen gelinlere tepki gösterdi. "Sizi ikaz ediyorum, bir daha böyle şeyler olmasın." ifadelerini kullanan Hünel, puanların kutuya koyulduktan sonra söylenmesi nedeniyle bu defalık diskalifiye etmeyeceğini söyledi.