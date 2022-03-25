Gelin Evi'nde kim kazanacak, haftanın birincisi kim olacak? İşte Gelin Evi puanlamasında son durum

Haberin Devamı

Gelin Evi'nde haftanın ilk dört günü tamamlandı, haftanın birincisinin belli olmasında saatler kaldı. Farklı zevklere sahip 5 gelinin mücadele ettiği yarışmada gelinlerden biri en yüksek puana ulaşarak 10 çeyrek altını almaya hak kazanacak. Finale ev sahipliği yapan gelinin puanlaması ardından haftanın birincisi ortaya çıkacak.

İLK DÖRT GÜNÜN PUAN DURUMU

Gelin Evi'nde haftanın açılışı 820. Bölümde yapıldı. Haftanın ilk gününde 23 yaşında, 6 aylık evli Merve Nur Gür’ün evine konuk olundu. Gür, 37 puanla gününü bitirdi.



Gelin Evi'nin 821. Bölümünde (2.gün); Haftanın ikinci gününde 26 yaşında İzmir Karşıyaka'da yaşayan Gizem Hanım'ın evine konuk olundu. Gizem Hanım, toplamda 30 puan aldı.



Gelin Evi'nin 822. Bölümünde (3. Gün) 22 yaşında, 8 aylık evli Berfin Dağ’ın evine konuk olundu. Dağ, 36 puanla gününü tamamladı.



Gelin Evi 823. Bölümünde (4.gün); 31 yaşında, 5 yıllık evli Sevcan Turhan’ın evine konuk olundu. Turhan 29 puanla gününü bitirdi.