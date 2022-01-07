Gelin Evi haftanın birincisi kim oldu? İşte Gelin Evi puan durumu

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Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel’in sunuculuğunu üstlendiği Gelin Evi 7 Ocak tarihli bölümle 1 haftayı daha geride kaldı. Her gün birbirinin evlerine konuk olan 5 gelin, hafta boyu 10 çeyrek altını kazanmak için birbirlerinin evlerini ve zevklerini inceledi.

Haftanın finali Sevcan Hanım’ın evinde gerçekleşti. Sevcan toplamda 32 puanla gününü tamamladı. Gün sonunda haftanın birincisi ve 10 çeyrek altının kazananı açıklandı.

Beş gündür yapılan oylamanın sonucunda haftanın birincisi 36 puan aldı ve çeyrek altınları almaya kazandı. İlk gün yarışan İpek 36 puanla haftayı birinci tamamladı.

HAFTANIN PUAN DURUMU

KÜBRA S.: 20

KÜBRA Ç.:32

SEVCAN:32

BURCU: 35

İPEK:36