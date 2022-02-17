Gelin Evi yeni bölüm fragmanında diskalifiye şoku... Gelin Evi'nde hangi yarışmacılar diskalifiye edilecek?

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Gelin Evi yeni bölüm fragmanı soru işaretlerine neden oldu. Sunucu Aslı Hünel’in diskalifiye açıklaması fragmanın öne çıkan görüntüleri oldu. Hünel’in “Puanlar kimseye söylenmeyecek. Birbirlerine puanlarını söylemişler. Bu bizim programımıza aykırı, kimsenin hakkına girmememiz lazım. Sizi diskalifiye ediyorum.” Açıklaması ardından gözler o isimlere çevrildi. Gelin Evi'nde hangi yarışmacıların diskalifiye edildiği puanlama saatinde belli olacak. Gelin Evi’nde puanlar her gün saat 15.00’e doğru ortaya çıkıyor.