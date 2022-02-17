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Gelin Evi yeni bölüm fragmanında diskalifiye şoku... Gelin Evi'nde hangi yarışmacılar diskalifiye edilecek?

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Gelin Evi yeni bölüm fragmanında diskalifiye şoku... Gelin Evinde hangi yarışmacılar diskalifiye edilecek

Gelin Evi yeni bölüm fragmanına diskalifiye açıklaması damga vurdu. Haftanın 5 günü yayınlanan Gelin Evi’nin 17 Şubat tarihli bölümüne dair ipuçları veren fragmanda sunucu Aslı Hünel, birbirlerine puanlarını söyleyen iki yarışmacı için diskalifiye açıklamasında bulunuyor. Peki, Gelin Evi'nde hangi yarışmacılar diskalifiye edilecek?

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Gelin Evi yeni bölüm fragmanı soru işaretlerine neden oldu. Sunucu Aslı Hünel’in diskalifiye açıklaması fragmanın öne çıkan görüntüleri oldu. Hünel’in “Puanlar kimseye söylenmeyecek. Birbirlerine puanlarını söylemişler. Bu bizim programımıza aykırı, kimsenin hakkına girmememiz lazım. Sizi diskalifiye ediyorum.” Açıklaması ardından gözler o isimlere çevrildi. Gelin Evi'nde hangi yarışmacıların diskalifiye edildiği puanlama saatinde belli olacak. Gelin Evi’nde puanlar her gün saat 15.00’e doğru ortaya çıkıyor.

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