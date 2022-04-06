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Gelin Evi üçüncü gün yarışmacısı Gözde kimdir?

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Gelin Evi üçüncü gün yarışmacısı Gözde kimdir

Gelin Evi’nin bu haftaki bölümünde dikkat çeken isimlerinden biri de Gözde oldu. İddialı yarışmacılardan olan Gözde gelin haftanın beşinci gününde yarışacak. Peki, Gelin Evi üçüncü gün yarışmacısı Gözde kimdir, kaç yaşında nereli?

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Gelin Evi üçüncü gün yarışmacısı Gözde, Bağcılar'dan yarışmaya katılıyor. 31 yaşında ve 5 aylık evli olan Gözde gelin, Bulgaristan göçmeni. Daha önce satış direktörlüğü yapan yarışmacı, şimdi ev hanımı. 

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