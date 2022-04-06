Gelin Evi üçüncü gün yarışmacısı Gözde kimdir?

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Gelin Evi üçüncü gün yarışmacısı Gözde, Bağcılar'dan yarışmaya katılıyor. 31 yaşında ve 5 aylık evli olan Gözde gelin, Bulgaristan göçmeni. Daha önce satış direktörlüğü yapan yarışmacı, şimdi ev hanımı.