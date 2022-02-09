Gelin Evi puanlamasında son durum: Gelin Evi'nde hangi yarışmacı, kaç puan aldı?

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Gelin Evi yarışmasında haftanın finali için geri sayım sürüyor. Haftayı ortalayan Gelin Evi'nde bugüne kadar 3 yarışmacının evi ve puanları görüldü. İlk üç günün sonunda hem diğer yarışmacılar hem de Aslıhan Hünel değerlendirmede bulundu. Peki, ilk üç gün yarışmacısı kaç puan aldı?

Gelin Evi'nde hangi yarışmacı, kaç puan aldı?

Gelin Evi’nde bu haftanın açılışı Emel Domatezci’nin evinde yapıldı. 9 yıllık evli olan Emel Domatezci toplamda 27 puana ulaştı.

İkinci gün yarışmacısı Özlem Topal toplamda 27 puan aldı.

Üçüncü gün yarışmacısı Damla rakiplerinden 26 puan aldı.