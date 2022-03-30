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Gelin Evi puan durumu: Bugünkü yarışmacı kaç puan aldı?

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Gelin Evi puan durumu: Bugünkü yarışmacı kaç puan aldı

Gelin Evi yarışmasında puan durumu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Aslıhan Hünel’in sunuculuğunu üstlendiği Gelin Evi’nde haftanın finali 1 Nisan Cuma günü yapılacak. Peki, Gelin Evi'nde bugüne kadar hangi yarışmacı, kaç puan aldı? İşte Gelin Evi puanlamasında son durum

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Gelin Evi yarışmasında haftanın finali için geri sayım sürüyor. Haftanın finaline yaklaşan Gelin Evi'nde bugüne kadar 2 yarışmacının evi ve puanları görüldü. İlk beş günün sonunda hem diğer yarışmacılar hem de Aslıhan Hünel değerlendirmede bulunacak. Peki, ilk iki gün hangi, yarışmacı kaç puan aldı?

HAFTANIN PUANLARI

Gelin Evi'nin 825. Bölümünde; 27 yaşında, 1,5 yıllık evli Büşra Yaşar’ın evine konuk olundu. Yaşar toplamda 33 puan aldı.

Gelin Evi'nin 826. Bölümünde; 24 yaşında, 7 aylık evli Pervin Tokmak Karok’un evine konuk olundu. Karok, gününü 32 puanla gününü bitirdi. 

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