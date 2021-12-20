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Gelin Evi ne zaman, saat kaçta? Gelin Evi Aslı Hünel sunumuyla başladı!

#Gelin Evi#Gelin Evi Ne Zaman#Gelin Evi Aslı Hünel
Gelin Evi ne zaman, saat kaçta Gelin Evi Aslı Hünel sunumuyla başladı

Ekranların yeni gündüz kuşağı programı Gelin Evi ne zaman başlıyor merak konusu oldu. Aslı Hünel'in sunumuyla Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Gelin Evi hakkında bilgiler haberimizde...

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Yeni evli gelinlerin mutfakta hünerlerini sergileyeceği gündüz kuşağı programı Gelin Evi başladı. Peki, Gelin Evi saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? İşte Gelin Evi programı hakkında bilgiler...

GELİN EVİ NE ZAMAN?

Gelin Evi Aslı Hünel'in sunumuyla yeni sezonda 20 Aralık Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 12.15'te yayınlanacak.

Her gün birbirinin evlerine konuk olacak beş yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın’ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, 'Bambaşka' isimli albümünde yer alan çalışmaları da kliplendirmeye devam ediyor.

Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in babaları Mehmet Fevzi Hünel Corona virüse yakalanmış, ünlü kardeşler, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinden yardım istemişti. Mehmet Fevzi Hünel, 10 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

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