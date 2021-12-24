Gelin Evi'nde birinci kim oldu? İşte Gelin Evi’nde büyük ödülü alan yarışmacı ve alınan toplam puanlar

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Show TV’nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel’in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönmüştü. Her gün birbirinin evlerine konuk olan 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın’ı kazanmak için kıyasıya mücadele gösterdi.

Haftanın finali Hatice Ebrar Horasan’ın evinde gerçekleşti. Beş gündür yapılan oylamanın sonucunda ilk haftanın kazananı açıklandı.

Gelin Evi haftanın birincisi kim oldu?

En yüksek puanı alan Melda, 10 çeyrek altının sahibi olmaya hak kazandı.

HANGİ YARIŞMACI KAÇ PUAN ALDI?



Emine:14

Dilan: 16

Hatice:22

Gamze: 24

Melda: 25