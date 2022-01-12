Gelin Evi Gamze kimdir?

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Gelin Evi’nin bu haftaki üçüncü yarışmacısı Gamze yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Genç yaşta nikah masasına oturan Gamze, 7,5 yıllık evli. Aslen Samsunlu ve 26 yaşında olan iddialı yarışmacı özellikle mutfak konusunda kendisine güveniyor.