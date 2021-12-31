Gelin Evi birincisi kim oldu? İşte Gelin Evin’de bu haftanın kazananı

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Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel’in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönmüştü. Her gün birbirinin evlerine konuk olan 5 gelin, hafta boyu 10 çeyrek altını kazanmak için kıyasıya mücadele gösterdi. Haftanın kazananı yani 10 çeyrek altını almaya hak kazanan isim 31 Aralık tarihli bölümde açıklandı.



Haftanın finali Aleyna Aydın'ın evinde gerçekleşti. Beş gündür yapılan oylamanın sonucunda haftanın birincisi 27 puan aldı ve çeyrek altınları almaya kazandı. Son ikiye ilk gün yarışmacısı Nazar ve son gün mücadele eden Aleyna kaldı. Haftanın kazananı bu kez iki isim birden oldu. Altınlar Nazar ve Aleyna arasında bölüşüldü.