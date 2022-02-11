Gelin Evi birincisi kim oldu? İşte 7-11 Şubat Gelin Evi puan durumu

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Gelin Evi’nde haftanın kazananı 11 Şubat tarihli bölümde belli oldu. Farklı zevklere sahip 5 gelinin mücadele ettiği yarışmada gelinlerden biri en yüksek puana ulaşarak 10 çeyrek altını almaya hak kazandı. Bu haftanın finali Özlem Hanım’ın evinde yapıldı. Rakiplerinden 11 puan alan Özlem Hanım program sunucusu Aslı Hünel’den de aldığı 6 puanla 17 puana ulaştı.

Bu haftanın birincisi iki isim oldu. Eşit puanlar alan Emel Domatezci ve Özlem Topal birinciliği ve altınları paylaştı.



Gelin Evi'nde hangi yarışmacı, kaç puan aldı?



Gelin Evi’nde bu haftanın açılışı Emel Domatezci’nin evinde yapıldı. 9 yıllık evli olan Emel Domatezci toplamda 27 puana ulaştı.

İkinci gün yarışmacısı Özlem Topal toplamda 27 puan,

Üçüncü gün yarışmacısı Damla 26,

Dördüncü gün yarışmacısı Beste Canbaz 22,

Beşinci gün yarışmacısı Özlam ise 17 puan aldı.