Gelin Evi birincisi kim oldu? İşte 10-14 Ocak Gelin Evi haftalık puan durumu

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Gündüz kuşağı programı Gelin Evi yarışmasında bir hafta daha geride kaldı. Haftanın finalinde kazanan gelin belli oldu. En yüksek puanı alan yarışmacı 10 çeyrek altını almaya hak kazandı.

Haftanın finali Dilara Hanım’ın evinde gerçekleşti. Dilara 43 puanla gününü tamamladı. Gün sonunda haftanın birincisi ve 10 çeyrek altının kazananı açıklandı. 2'nciyle arasında ciddi bir puan farkı olan Dilara, haftanın kazananı oldu. Dilara kazandığı ödülle bir yer açacağını söyledi.

GELİN EVİ 10-14 OCAK PUAN DURUMU

Seda: 26

Gamze:27

Merve: 28

Dilara: 43

Rozerin: 32