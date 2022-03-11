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Gelin Evi birincisi kim olacak? İşte Gelin Evi puanlarında son durum

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Gelin Evi birincisi kim olacak İşte Gelin Evi puanlarında son durum

Gelin Evi programında haftanın finali geldi çattı. Haftanın 5 günü ekrana gelen Gelin Evi'nde haftanın finali ardından tüm puanlar ortaya çıkacak, çeyrek altınların kazananı belli olacak. İlk dört günün puanları belirlendi, sıra beşinci gün yarışmacısının puanlarında. Peki, bugüne kadar hangi yarışmacı kaç puan aldı? İşte Gelin Evi puanlarında son durum

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Gelin Evi’nde haftanın kazananı 11 Mart tarihli bölümde ortaya çıkacak Farklı zevklere sahip 5 gelinin mücadele ettiği yarışmada gelinlerden biri en yüksek puana ulaşarak 10 çeyrek altını almaya hak kazanacak. Finale ev sahipliği yapan Gizem gelinin puanlaması ardından haftanın birincisi ortaya çıkacak.

Gelin Evi'nin 810. Bölümünde (1.gün) 23 yaşında, 8 aylık evli Esra Yamacı’nın evine konuk olundu. Roman gelin 32 puan aldı. 

Gelin Evi'nin 811. Bölümünde (2.gün); 23 yaşında, 2 yıllık evli Nurdan Amaç’ın evine konuk olundu. Amaç, toplamda 28 puan aldı. 

Gelin Evi'nin 812. Bölümünde (3.gün) 25 yaşında, 2.5 aylık evli Felek Can’ın evine konuk olundu. Can, 31 puan aldı. 

Gelin Evi'nin 813. Bölümünde (4.gün) 26 yaşında, 4 aylık evli Seda Demir’in evine konuk olundu.Demir, 29 puanla gününü tamamladı. 

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