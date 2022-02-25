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Gelin Evi'nde kim birinci oldu? İşte Gelin Evi'nde haftanın puanları

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Gelin Evinde kim birinci oldu İşte Gelin Evinde haftanın puanları

Gelin Evi birincisi belli oldu. Haftanın beş günü yayınlanan Gelin Evi’nde haftanın kazananı ve çeyrek altınları almaya hak kazanacak isim veya isimler kısa bir süre sonra açıklanacak. Haftanın finali bu haftanın en iddialı isimlerinden Buse gelinin evinde yapıldı. Gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı ortaya çıktı. Peki, Gelin Evi'nde kim birinci oldu?

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Gelin Evi’nde haftanın kazananı 25 Şubat tarihli bölümde Aslı Hünel tarafından açıklandı. Farklı zevklere sahip 5 gelinin mücadele ettiği yarışmada gelinlerden biri en yüksek puana ulaşarak 10 çeyrek altını almaya hak kazandı. Finale ev sahipliği yapan Buse gelinin puanlaması ardından haftanın birincisi ortaya çıktı. İlk dört günün puanlamasında öne çıkan isim dördüncü gün yarışmacısı Selvi Kahveci birinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelin Evi'nde birinci olan isim Selvi oldu.

Gelin Evinde kim birinci oldu İşte Gelin Evinde haftanın puanları

HAFTANIN PUANLARI

Selvi gelin rakiplerinden 27 puan aldı. Dördüncü gün yarışmacısı Hünel’den ise 9 puan aldı. Böylece 36 puana ulaştı.

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Gelin Evi'nin bu haftaki 3'ncü bölümünde Döne Yıldız’ın evine konuk olundu. Yıldı,  toplamda 31 puan aldı.

Haftanın 2'nci Hafize İşler’in evine konuk olundu. İşler, toplamda 35 puan aldı.  

Haftanın açılışı 23 yaşında, 2 yıllık evli Emine Çetinkaya’nın evinde yapıldı. Çetinkaya 34 puanla gününü tamamladı.

 

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