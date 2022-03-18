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Gelin Evi birincisi belli oluyor... İşte Gelin Evi puan durumu

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Gelin Evi birincisi belli oluyor... İşte Gelin Evi puan durumu

Haftanın 5 günü yayınlanan Gelin Evi’nde haftanın finali için geri sayım sürüyor. Finale ev sahipliği yapan gelinin puanlaması ardından haftanın birincisi ortaya çıkacak. Sıralamada en üst sırada yer alan yarışmacı 10 çeyrek altını almaya hak kazanacak. İşte Gelin Evi puanlarında son durum

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Gelin Evi’nde haftanın kazananı 18 Mart tarihli bölümde ortaya çıkacak Farklı zevklere sahip 5 gelinin mücadele ettiği yarışmada gelinlerden biri en yüksek puana ulaşarak 10 çeyrek altını almaya hak kazanacak. Finale ev sahipliği yapan Nur gelinin puanlaması ardından haftanın birincisi Aslı Hünel tarafından açıklanacak.

Gelin Evi'nin 815. Bölümünde; 22 yaşında, 5 aylık evli Gamze Demir’in evine konuk olundu. Haftanın açılışını yapan Demir, 35 puanla gününü bitirdi.
Gelin Evi'nin 816. Bölümünde; 22 yaşında, 2 yıllık evli Suzan Kobilay’ın evine konuk olundu. İkinci gün yarışan Kobilay, 35 puan aldı.

Gelin Evi'nin 817. Bölümünde; 35 yaşında, 10 yıllık evli Neşe Sarıçayır’ın evine konuk olundu Sarıçayır, toplamda 27 puan aldı.

Gelin Evi 818. Bölümünde; 28 yaşında, 1.5 yıllık evli İrem Bütün’ün evine konuk olundu. İrem Hanım toplamda 32 puana ulaştı.

 

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