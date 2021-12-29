Gelin Evi 29 Aralık puan durumu: Ahsen toplamda kaç puan aldı?

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Gelin Evi yarışmasında bir bölüm daha geride kaldı. Haftayı ortalayan Gelin Evi'nin 3'üncü gününde Ahsen Afra Gündoğdu Karataş yarıştı. 350 bin TL'lik mobilyası ve kiloluk altınlarıyla dikkat çeken Ahsen Afra Gündoğdu Karataş'ın evini hem yarışmacılar hem de sunucu Aslı Hünel değerlendirdi. Gün sonunda Ahsen Afra Gündoğdu Karataş, rakiplerinden 16 puan aldı, Sunucu Aslı Hünel ise 9 puan verdi. Böylece Ahsen Afra Gündoğdu Karataş gününü 25 puanla tamamladı.

RAKİPLERİNİN VERDİĞİ PUANLAR

Sinem: 4

Nazar:4

Aleyna:4

Simnur:4