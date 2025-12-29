Gelin değil sanki eve düşen yıldırım... Kocası onun uğruna kendi ailesini kenara itti

Haberin Devamı

Birbirini seven iki genç mutluluk içinde hayatlarını birleştirdi ve artık aynı çatı altında yaşamaya başladı. Düğünde gelinin annesi ve babası da hayatlarının en büyük mutluluklarından birini yaşadı.

Gelin, damat, kızlarını evlendiren ünlü çift, böyle sevinçliyken başka bir anne baba ise hayatlarının en büyük acısını hissetti kırık kalplerinde.

Onlar damadın anne ve babasıydı... Oğulları evleniyordu ve bu iki yaşlı insan, o mutluluğa tanık bile olamamıştı...

Özetle oğulları, sevdiği kadınla evlenirken onları kelimenin tam anlamıyla bir köşeye koymuştu.

EN MUTLU GÜNÜNDE ONLARI YANINDA İSTEMEDİ

Bu anlattığımız öykünün kahramanları, ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay ile eşi Tana'nın kızları Holly ile madalyalı olimpik yüzücü Adam Peaty.

Haberin Devamı

Geçen yıl eylül ayında nişanlanan çift, geçen cumartesi İngiltere'nin Bath kentinde hayatlarını birleştirdi.

Gelin Holly'nin ünlü babası Gordon ile annesi Tara ve bütün kardeşleri de bu mutluluğa tanık oldu. Ama törende çok önemli bir eksik vardı: Damat Adam Peaty'nin annesi Caroline ile babası Mark...

Çünkü düğün öncesi başlayan gerilim bitmemiş, Adam'ın annesi Caroline Peaty'nin törene katılması bizzat oğlu tarafından yasaklanmıştı.

Babası Mark törene davetliydi ama o da karısının gitmediği düğüne katılmadı. Mark Peaty, oğlu Adam'ın düğününden bir gün sonra sokakta köpeğini gezdirirken görüntülendi. Annesi Caroline de yine aynı gün ve aynı saatlerde üzüntülü bir yüz ifadesiyle objektiflere takıldı.

Düğün hazırlıkları başlayana kadar Adam Peaty annesi ve babasıyla çok iyi geçiniyordu.





'NİKAHIMA GEL AMA ARKA SIRALARDA OTUR'

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Adam Peaty, babası Mark'a "Nikahıma gel. Ama törenin yapıldığı yerde arka sıralarda otur" dedi. Baba Mark Peaty, oğlunun bu isteğini küçük düşürücü buldu ve törene katılmayı reddetti.

Haberin Devamı

Bu olayların fitilini ateşleyen ise kapalı kapılar ardından sızan haberlere göre Holly'nin kayınvalidesi Caroline'i bekarlığa veda partisine çağırmaması oldu.

Bunun üzerine Caroline'in kardeşi de sosyal medyadan bu durumu eleştirdi. Caroline'in kalbinin çok kırıldığını yazdı. Sonrasında gelişen olayların ardından da Adam Peaty, annesinin düğününe katılmasını yasakladı.

Caroline Peaty, bu gelişmelerin üzerine sosyal medya sayfasından "Bu yıl kendimin en kalbi kırık versiyonuyla tanıştım. Ama 2026 yılı, hazır ol... Şimdiye kadar olduğum en güçlü halimle geri döneceğim" diye yazdı.

Gordon Ramsay, kızını damadı Adam Peaty'ye kendi elleriyle teslim etti.

Haberin Devamı





DAMADIN ERKEK KARDEŞİNİN MESAJLARI DA GERİLİMİ ARTIRDI

Bu aile kavgasına Adam'ın erkek kardeşi James'in katılması gerilimi daha da körükledi.

Gelin Holly, Adam'ın kardeşi James'in n tehdit mesajları yolladığını ileri sürerek polise başvurunca kavga daha da büyüdü.

Adam Peaty, bu yıl annesine, babasına ve kardeşlerine Noel hediyesi bile almadı. Bu yüzden de "kinci" olarak nitelendirdi.

Son olarak Adam Peaty'nin, annesini düğününe katılmasını yasakladı. Babasına da "Gel, ama nikahımın kıyılacağı Bath Abbey'de arka sıralarda otur" dedi. Bu da hem baba Peaty'yi kızdırdı, hem de ailedeki gerilimi daha da yükseltti.

Haberin Devamı





AMA KIZ KARDEŞİ GELİNİN NEDİMEDİ BİLE OLDU

Diğer yandan daha da ilginç bir ayrıntı var. Adam Peaty'nin kız kardeşi Bethany, hem Holly Ramsay'in bekarlığa veda gecesine katıldı, hem de törende gelinin nedimeleri arasında yerini aldı.

Bir kaynak "Caroline ile Mark için bu çok zor bir gündü. Bu yüzden bütün aile onların yanında oldu ve geceyi birlikte geçirdiler. Caroline oğlunun düğününde çekilen fotoğrafları gördüğünde kahroldu" diye konuştu.

Bu arada Adam Peaty'nin teyzesi Louise de yeğenine düğün günü onu eleştiren mesajlar yolladı ve "Her ikinize de yazıklar olsun" diye seslendi.