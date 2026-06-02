Gelin ayakkabısından 'pasta gibi' elbiseye her ayrıntısı bir olaydı... Masal gibi düğün tarihe yazıldı

Haberin Devamı

Evlenenlerden biri ülkesinin gelecekteki kralıydı. Yanında beyaz bir kelebek gibi uçuşan genç kız da düğünden sonra "prenses" unvanı alan zamanı gelince kraliçe olacak nişanlısı.

Bu gösterişli düğünün üzerinden üç yıl geçti. O gün evlenen çift, bugün artık 3 yılı geride bıraktı. Bu arada iki yaşına gelen bir de kızları oldu.

O mutlu çift, dün de evliliklerinin üçüncü yılını özel bir pozla kutladı.

Bu gösterişli düğünün kahramanları Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Prenses Rajwa'ydı. Ya da o zamanki adıyla Rajwa Alsahif.

Haberin Devamı

İki genç 1 Haziran 2023'te Ürdün'ün başkenti Amman'da evlendi.

Düğünleri de gerçekten bin bir gece masallarına yaraşacak kadar gösterişliydi. Avrupa dahil dünyanın dört bir yanından kraliyet ailesi üyeleri konuk oldu düğüne.

Elbette törenin en çok dikkat çeken kişisi de gelin Rajwa oldu. Öncelikle seçtiği sade gelinlikle herkesi şaşırttı Rajwa.

Bu tür düğünlerde sık rastlandığı gibi kabarık değil bedenine oturan, sadece yaka kısmındaki asimetrik kesimiyle altı çizilen sade bir gelinlik giymişti Rajwa.

Doğrusu Rajwa, Elie Saab tasarımı gelinliği içinde son derece zarif görünüyordu.

Başında, gelin gittiği ailenin kendisine özel olarak hazırlattığı pırlanta tacı ve uzun duvağıyla moda dergilerinden fırlamış gibiydi.

Nikahın kıyılacağı salona kayınbiraderi yani Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın en küçük oğlu Prens Hashem'in kolunda girdi Rajwa.

Gelinliğinin kuyruğunu ve uzun duvağının arka kısmını da o yürüyüş sırasında görümceleri Prenses İman ile Prenses Salma düzene koydu.

Haberin Devamı

Düğüne bu gelinlikten çok Rajwa'nın ayağındaki ayakkabılar damgasını vurdu. Yapılan yorumlara göre Hüseyin ile boy farkından dolayı topuksuz ayakkabı giymişti Rajwa.

Ama doğrusu ayakkabı tercihi sosyal medyada çok eleştirildi.

Birçok kişi böyle bir düğünde gelinliğin altına daha şık ayakkabılar giyilmesi gerektiğini savundu. Bu gruptakiler gelinin ayakkabısını çarığa bile benzetti.

Rajwa ile Hüseyin onuruna nikah töreninden sonra bir de resepsiyon verildi. O resepsiyonda da genç gelin, Dolce Gabbana tasarımı bir beyaz elbise giydi.

Ama o elbise de eleştirilerden nasibini aldı.

Haberin Devamı

Rajwa'nın resepsiyon elbisesi 'kreması fazla kaçmış pastaya' bile benzetildi. Hatta bazıları kaynanası Kraliçe Rania'nın o davette gelininden bile şık olduğunu savundu.

Bu düğünün bu kadar konuşulmasının bir başka nedeni daha vardı. Ürdün'de tam 30 yıl aradan sonra yapılan en gösterişli evlilik töreniydi.

1993 yılındaki o törende evlenenler ise Hüseyin'in o dönemde veliaht olan babası Abdullah ile annesi Rania'ydı.

Biraz da bu yüzden Ürdün halkı Rajwa ile Hüseyin'in evlilik törenine büyük bir ilgi gösterdi. Ama sadece o kadar değil.

Haberin Devamı

Danimarka, Hollanda, İspanya ve İngiltere kraliyet ailelerinden üst düzey temsilciler de törendeydi.

Bunlar arasında en çok ilgiyi Kate Middleton ile Prens William çekti. Bu arada Kate'in annesi, kardeşi ve kocasının da törende olduğunu hatırlatalım.

Düğünden 10 ay sonra Rajwa ile Hüseyin'den hamilelik haberi geldi.

Bir resmi duyuruyla ilan edilen hamilelik 2024 yılının ağustos ayında sona erdi. Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın ilk torunu, Rajwa ile Hüseyin'in ilk bebeği Prenses İman dünyaya geldi.

Rajwa ile Hüseyin, evliliklerinin üçüncü yılını verdikleri özel bir pozla kutladı. Bu pozları da Ürdün kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Haberin Devamı





Düğünün en çok ilgi gören konuklarından biri de Galler Prensesi Kate Middleton ile Galler Prensi Wiliam oldu. Bu arada Kate'in annesi ve kardeşi düğündeydi. Prenses Beatrice ile kocası Edoardo Mapelli Mozzi de konuklar arasındaydı.