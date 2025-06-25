Geleceğin kralı için karar verildi… Anne kalbi sessizce ağlıyor ama bağrına taş basacak

Haberin Devamı

Çünkü dünyanın en büyük ve tek fonksiyonel monarşisinin geleceği onunla yazılacak ve taht sıralamasında babasının ardından ilk gelen onun ismi…

Kate Middleton ve Prens William'ın oğulları Prens George ilk doğan çocuk olduğu için ileride, babası Prens William’ın ardından İngiltere tahtına oturacak.

Prens George’un geleceğiyle ilgili bir süredir tartışma konusu olan ve geleceğini belirleyecek olan karar söylenenlere göre sonunda alındı ve küçük prens anlaşılan babasının izinden gidecek.

Prens George'un eğitimine nerede devam edeceği konusunda William ve Kate’in bir türlü uzlaşamayıp kavga ettiğine dair bitmeyen dedikoduların ardından aile en sonunda kararını verdi.

Haberin Devamı

Geleceğin kralının tıpkı babası William ve amcası Harry gibi Eton Koleji'ne gideceği ortaya çıktı.

Bu sadece soyluların kabul edildiği özel okul kraliyet gelenekli için çok önemli ve daha önce aileden birçok isim bu okuldan mezun olmuştu.

İngiliz basınında “Tüm yollar Eton’a çıkıyor” diye duyurulan habere göre bu sadece erkek çocukların kabul edildiği yatılı okul özellikle William için çok önemli ve oğullarının geleceği konusunda karısı Kate’le anlaşmazlık yaşasa da Galler Prensi son sözü söyleyen kişi oldu.

Prens George, 2023 yılında ailesiyle birlikte Eton'u ziyaret ederken görüldü ancak Kate Middleton okul ziyaretine gitse de oğlunun buraya kayıt olmasını hiç istemedi.

Üç çocuğunun ayrıcalıklı bir hayata sahip olsalar da normal çocukları gibi, kendi yaşıtlarıyla aynı okullarda, aynı şartlarda okumasını isteyen “halktan” prenses bu isteğini kocası William’a bir türlü kabul ettirememiş gibi görünüyor.

Haberin Devamı

Üstelik George’un Eton’a kayıt yaptırması kardeşleri Charlotte ve Louis’den ayrılması anlamına gelecek. Oysa anneleri Kate onların hep bir arada, ayrılmaz bir üçlü olarak büyümelerini hayal ediyordu.

Eton Koleji’nin bazı eski ünlü öğrencileri arasında William ve Harry dışında Prenses Diana'nın babası ve kardeşiyle birlikte kraliyet ailesinden Elizabeth’in kuzenleri olan Kent Dükü, Gloucester Dükü ve Kent Prensi Michael da bulunuyor.

Eton Koleji'nin yıllık ücreti 70.000 doların üzerinde. Okulun web sitesine göre, bu ücret “öğrenim, yemek, konaklama ve çoğu oyun aktivitesinin ve eğitim materyallerinin maliyetini” kapsamakta. Öğrencilerin aileleri ayrıca müzik dersleri, isteğe bağlı sigortalar, tekne kulübü üyeliği ve okul gezileri gibi değişken ek masrafları da karşılamak durumunda.

Eton Koleji bir yatılı okul olmasına rağmen, Galler Prensi ve Prensesinin Windsor'daki aile evi Adelaide Cottage'a arabayla kolayca ulaşılabilecek uzaklıkta. Böylece Prens George, tıpkı William'ın Eton'da okuduğu dönemde Windsor Kalesi'nde büyükannesi Kraliçe Elizabeth ile düzenli olarak pazar öğle yemekleri yediği gibi, annesi Kate ve babası William’la ve 10 yaşındaki Prenses Charlotte ile 7 yaşındaki Prens Louis ile kolayca görüşebilecek.

Haberin Devamı

Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis şu anda hep birlikte Lambrook Okulu'na devam ediyorlar. Eton Koleji ile ilgili söylentiler doğruysa, Louis de ileride George gibi bu okula devam edebilir. Ancak Charlotte, erkeklerin devam ettiği bu okula kardeşleriyle birlikte devam edemeyecek.

Prenses Charlotte'un ise birkaç yıl sonra annesi Prenses Kate'in yolunu izleyerek onun mezun olduğu karma eğitim veren Marlborough Koleji'ne gitmesi bekleniyor.