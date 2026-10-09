Geleceği düşünüp kendine kocaman bir arazi satın almıştı... Ünlü oyuncu inziva hayatına hazırlanıyor... Kaç yıldır sevgilisi olmadığını kendisi bile unuttu

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Bir yandan da politik olarak hala aktif ilerleyen yaşına rağmen.

Ama görünüşe göre ünlü oyuncu artık daha sakin hatta bir inziva hayatı yaşamaya hazırlanıyor. Gönül ilişkilerinin yazılı olduğu defterin sayfalarını çoktan kapattı. Savunduğu fikirler yüzünden kariyeri de bir tür duraklama dönemine girdi.

Yakınlarının söylediğine göre ünlü oyuncu yıllar önce satın aldığı geniş bir arazide gözlerden uzak yeni hayatına hazırlanıyor.

Bu öykümüzün kahramanı Hollywood 'un yıllanmış oyuncularından Susan Sarandon.

Artık 80 yaşına gelen Sarandon, son dönemde Filistin halkına verdiği destek nedeniyle gündeme geliyordu. Hatta bu yüzden kariyeri de sekteye uğramıştı.

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Aralarında 1990'lı yıllara damgasını vuran Thelma ve Louise filminin de bulunduğu birçok yapımda kamera karşısına geçen Susan Sarandon, zaman içinde yalnızlığından keyif almaya başladı.

Chris Sarandon ve Franco Amurri ile evlenip boşanan Susan Sarandon, meslektaşı Tim Robbins ile 20 yılı aşkın bir ilişki yaşadı.

Son romantik ilişkisini yaşadığı kendisinden çok genç Jonathan Bricklin ile 2015'te yollarını ayırdı Susan Sarandon.



GÖNÜL DEFTERİNİN SAYFALARINI ÇOKTAN KAPATTI

Şimdi yakınlarının söylediğine göre Susan Sarandon, ilişki defterini çoktan kapattı. Hatta kendini bu şekilde daha rahat hissetmeye başladı. Sonra da gözünü bambaşka bir hayata dikti...

Yakınlarının anlattığına göre Sarandon, Vermont ormanlarında 180 dönümlük bir arazi satın aldı 2018 yılında. Şimdi de orada kendine yeni bir emeklilik hayatı kurmaya hazırlanıyor.

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Sarandon'ın bir arkadaşı Radar adlı internet sitesine "Eğer bazı gecikmeler olmasaydı Susan çoktan orada yaşıyor olacaktı" diye anlattı durumu.

Yine arkadaşına bakılırsa Susan Sarandon, kilometrelerce yakınında uygun bir bekar erkek olmamasını da hiç umursamıyor. Bütün bunları artık geride bıraktı.



BENİM İŞE ALINMAMAMI SÖYLEYEN AJANSLAR VAR'

Bu arada Susan Sarandon, Filistin'e verdiği destek nedeniyle son dönemde bazı iş fırsatlarını da kaybetti.

Daha sonrasında verdiği bir röportajda da "Yakın zamanda bazı film fırsatları elimden alındı. Çünkü benim işe alınmamam gerektiğini söyleyen ajanslar var. Ama güç yapısı bu şekilde kurulmuş durumda" diye konuştu.

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