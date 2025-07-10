Geldi, gördü, uyudu! Maçta içi geçen ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı

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Çünkü yapılan yorumlara göre yılın bu döneminin kırmızı halısı aslında her zaman burada seriliyor ve dünya yıldızları her gün Wimbledon’a akın ediyor.

Sinemanın, müziğin ve sosyetenin ünlü yüzleri giyinip kuşanıp bu önemli spor olayını takip etmek için kortlarda yerini alıyor.

Hepsinin adresi de belli: Royal box olarak anılan, maçların en iyi yerden izlenebileceği tribündeki bu özel alana herkes giremiyor.

İşte bu davetle zar zor girilen özel alanda dün de sinema dünyasından bir yıldız vardı. Eşi Anna Elisabet Eberstein’la birlikte Wimbledon’a gelen Hugh Grant Wimbledon’ın favorilerinden Novak Djokovic’in maçını izlemeye gelmişti.

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Eşiyle birlikte korta girip büyük sükse yapan ve şıklığıyla göz dolduran Hugh Grant tribünde maçın en ağır konuğu olan Kraliçe Camilla’nın arkasında oturuyordu. İngiliz aktör maçta kraliçe ile sohbet de etti.

Sonra olanlar ise sosyal medyada günün konusu haline geldi! Hugh Grant uzun süren maçı izlerken önce yoruldu, sonra sıkıldı ve en sonunda oturduğu koltukta uyuyakaldı…

Başı yana düşen ve kısa süreliğine de olsa derin bir uykuya dalan Hugh Grant bu görüntüsü maçı yayınlayan kanallarda ekrana yansıyınca pek de tercih etmeyeceği şekilde gündeme gelmiş oldu.

Güneş gözlüklerinin arkasına saklanıp şekerleme yapan Hugh Grant’e sosyal medyadan birçok tepki geldi. Novak Djokovic’in geriden gelip kazandığı yüksek adrenalinle yüklü bu maçta uyuyan ünlü oyuncu herkesi şaşırttı.

“Böyle bir maçta nasıl uyunur!” diyenler bir yana Hugh Grant’in artık yaşlı ve yorgun bir adam olduğuna dair yorumlar da aldı başını gitti.

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Kimileri ünlü oyuncunun Kraliçe Camilla’nın hemen dibindeyken uyumasıyla dalga geçti birçokları da bu daveti alıp maçı oradan izlemek için neler vermezdik diyerek davetle gittiği yerde uyuklayan Hugh Grant’i yerden yere vurdu.

Magazin dünyasını ağırlayan bu özel bölüm aslında Wimbledon’ın hamiliğini yapan kraliyet ailesine ait…

Royal Box yani Kraliyet Kutusu olarak adlandırılan bu herkese açık olmayan, son derece özel misafir alanına sadece Wimbledon Tenis Kulübü başkanı davetiye yollayabiliyor.

Davetliler de kraliyet ailesi üyeleri, hükümet başkanları ve diplomatlar, sponsorlar ve sinema, müzik ve moda dünyasından dünya yıldızları arasından seçiliyor.

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Royal Box'a giriş için katı kıyafet kuralları da var. Erkeklerin ceket ve kravat, kadınların ise şık elbiseler giymesi bekleniyor. Kadınların şapka takması ise arkadaki izleyicilerin görüşünü engellediği için genellikle uygun görülmüyor.

Hatta geçmişte Lewis Hamilton gibi ünlüler veya Pippa Middleton gibi Kraliyet ailesiyle ilişkili kişiler bile kıyafet kurallarına uymadıkları veya geç kaldıkları için içeri alınmamıştı.

Royal Box'a davet edilen misafirlere, maçların yanı sıra öğle yemeği, çay ve gün sonunda alkollü içecekler de sunuluyor.