Gel Konuşalım neden yok? Cansu Canan açıkladı
Gel Konuşalım programının yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Hafta içi her gün aynı saatte izleyicilerle buluşan Gel Konuşalım'ın takipçileri internet üzerinden araştırma yapan programın yorumcularından Cansu Canan'dan açıklama geldi, Canan'ın açıklamasını çalışma arkadaşı Eylem İpek de paylaştı. Peki, Gel Konuşalım neden yok?
Türkiye'de de vakaları gün geçtikçe artan korona virüsü nedeniyle pek çok dizi ve program ekran macerasına ara verdi. Bunlardan biri de Gel Konuşalım oldu. Korona virüsü tedbirleri kapsamında Gel Konuşalım yayın akışından kısa bir süreliğine çıkarıldı. Haberi programın yapımcılarından Cansu Canan şu sözlerle açıkladı: "Korona virüs tedbirleri kapsamında kısa bir süreliğine ara verdik. Lütfen evinde kal Türkiye. Sağlıklı günlerde tekrar görüşmek üzere."
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