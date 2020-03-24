Gel Konuşalım neden yok? Cansu Canan açıkladı

Türkiye'de de vakaları gün geçtikçe artan korona virüsü nedeniyle pek çok dizi ve program ekran macerasına ara verdi. Bunlardan biri de Gel Konuşalım oldu. Korona virüsü tedbirleri kapsamında Gel Konuşalım yayın akışından kısa bir süreliğine çıkarıldı. Haberi programın yapımcılarından Cansu Canan şu sözlerle açıkladı: "Korona virüs tedbirleri kapsamında kısa bir süreliğine ara verdik. Lütfen evinde kal Türkiye. Sağlıklı günlerde tekrar görüşmek üzere."