MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriGel Dese Aşk son bölüm izle - Gel Dese Aşk 2. bölüm tam ve kesintisiz izle
GeriTelevizyon Gel Dese Aşk son bölüm izle - Gel Dese Aşk 2. bölüm tam ve kesintisiz izle
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 16.03.2020 - 01:13,Son Güncelleme:/

Gel Dese Aşk son bölüm izle - Gel Dese Aşk 2. bölüm tam ve kesintisiz izle

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gel Dese Aşk son bölüm izle - Gel Dese Aşk 2. bölüm tam ve kesintisiz izle
Abone Olgoogle-news

Yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan Gel Dese Aşk dizisi bu hafta 2. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde partide sarhoş olan Murat'ın Bahar'ı Yasemin sanarak öpmesi izleyenleri şoke etti. Gel Dese Aşk 2. bölümün ardından, diziyi televizyon ekranlarından takip edemeyenler ise Gel Dese Aşk son bölümü internetten izlemek için araştırma yapmaya başladı. İşte, Gel Dese Aşk son bölüm izleme linki ve bu hafta dizide yaşanan gelişmeler.

Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Gel Dese Aşk ATV'de 15 Mart akşamı 2. bölümü ile yayınlandı. Gel Dese Aşk'ın son bölümüne partide patlayan bombalar ve Yasemin'in Bahar'ı işe alması damga vurdu. Yasemin'in Bahar ve Murat'ı görmesi ise ekran başındakileri meraklandırdı. İşte, Gel Dese Aşk 2. son bölümde yaşananlar.

GEL DESE AŞK SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Partide bombalar ardı ardına patlar. Murat körkütük sarhoş gelir. Bahar'ı Yasemin zannederek öpmesi ile tüm duyguları allak bullak olur. Yasemin'e her şeyi açıklamak ister. Diğer yandan Mert planını tıkır tıkır işletirken, Barlas Bahar'ı partide görünce iyice paranoyaklaşır. Ona göre kızın niyeti bellidir, herkesin içinde gayrı meşru çocuğu olduğunu ilan edecektir. Barlas, Bahar'ı sıkıştırır, tehdit eder. Sitare gördüğü manzarayı kocasının çapkınlık macerası olarak yorumlar. Herkesin birbirini gözetlediği parti gergin bir havayla son bulur.

Murat sarhoşluğun da verdiği etkiyle Yasemin'e yaklaşır. Fakat Yasemin, partideki davranışlarına kızgın olduğu için kocasını reddeder. Tartışma büyür ve arbedeye döner. Hiç ummadıkları bir anda Derin'e yakalanırlar. Derin gördükleri karşısında şaşkın bakarken Yasemin ve Murat durumu açıklama çabasına girer. Özellikle Yasemin, Derin'in gördüklerini unutturmaya, evliliklerinin iyi gittiğini ispata çalışırken; Murat da Bahar'ı aklından çıkarmaya uğraşmaktadır. Yasemin her şeyden habersiz Bahar'ı işe alır. İyi niyetle yaptığı hareketin yıkımın başlangıcı olacağının farkında bile değildir. Evde artık sular durulmayacaktır. Fırtına çok yakınlarındadır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle