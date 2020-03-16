Gel Dese Aşk son bölüm izle - Gel Dese Aşk 2. bölüm tam ve kesintisiz izle

Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Gel Dese Aşk ATV'de 15 Mart akşamı 2. bölümü ile yayınlandı. Gel Dese Aşk'ın son bölümüne partide patlayan bombalar ve Yasemin'in Bahar'ı işe alması damga vurdu. Yasemin'in Bahar ve Murat'ı görmesi ise ekran başındakileri meraklandırdı. İşte, Gel Dese Aşk 2. son bölümde yaşananlar.

GEL DESE AŞK SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Partide bombalar ardı ardına patlar. Murat körkütük sarhoş gelir. Bahar'ı Yasemin zannederek öpmesi ile tüm duyguları allak bullak olur. Yasemin'e her şeyi açıklamak ister. Diğer yandan Mert planını tıkır tıkır işletirken, Barlas Bahar'ı partide görünce iyice paranoyaklaşır. Ona göre kızın niyeti bellidir, herkesin içinde gayrı meşru çocuğu olduğunu ilan edecektir. Barlas, Bahar'ı sıkıştırır, tehdit eder. Sitare gördüğü manzarayı kocasının çapkınlık macerası olarak yorumlar. Herkesin birbirini gözetlediği parti gergin bir havayla son bulur.

Murat sarhoşluğun da verdiği etkiyle Yasemin'e yaklaşır. Fakat Yasemin, partideki davranışlarına kızgın olduğu için kocasını reddeder. Tartışma büyür ve arbedeye döner. Hiç ummadıkları bir anda Derin'e yakalanırlar. Derin gördükleri karşısında şaşkın bakarken Yasemin ve Murat durumu açıklama çabasına girer. Özellikle Yasemin, Derin'in gördüklerini unutturmaya, evliliklerinin iyi gittiğini ispata çalışırken; Murat da Bahar'ı aklından çıkarmaya uğraşmaktadır. Yasemin her şeyden habersiz Bahar'ı işe alır. İyi niyetle yaptığı hareketin yıkımın başlangıcı olacağının farkında bile değildir. Evde artık sular durulmayacaktır. Fırtına çok yakınlarındadır.