Gel Dese Aşk ilk bölüm sonrası 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Gel Dese Aşk yeni bölüm fragmanı izle
Gel Dese Aşk dizisi ilk bölümü ile pazar akşamı ekran macerasına başladı. Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik gibi oyuncuların başrollerinde yer aldığı Gel Dese Aşk 1. bölümünde Murat ve Bahar'ın tanışması dikkat çekti. Dizinin ilk bölümünün hemen ardından 2. yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Gel Dese Aşk 2. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklara dair bazı ipuçları.
ATV ekranlarında diziseverlerle buluşan Gel Dese Aşk, 1. bölümü ile 9 Mart Pazar akşamı yayın hayatına başladı. Murat ve Yasemin çiftinin hayatlarına Bahar'ın girmesiyle ilişkilerinde yaşanan bozulmaların ele alındığı Gel Dese Aşk'ın ilk bölümü heyecanlı anları ekranlara taşıdı. Dizinin ilk bölümü sonrası yayınlanan 2. bölüm fragmanında Bahar ve Murat arasında başlayan yakınlaşma dikkat çekti. İşte, Gel Dese Aşk 2. bölüm fragmanından görüntüler.
"Aşk işte ateş, yakar kül eder insanı geriye senden bir şey kalmaz!"#GelDeseAşk yeni bölümüyle 15 Mart Pazar 20.00'de #atv'de! @Geldeseaskatvde @geldeseaskatv @SinegrafFilm pic.twitter.com/92g5sNlRih— atv (@atvcomtr) March 8, 2020
İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Murat ve Yasemin yirmi yılı devirmiş, dostları tarafından parmakla gösterilen örnek bir çifttir. Derin(19) ve Ece(5) adında iki de kızları vardır. Oysa çizdikleri "mutlu aile" resmini gölgeleyen bir sır ilişkilerini içten içe yemektedir. Ece doğduğundan beri birbirlerine dokunmamış, birlikte olmamışlardır. Aşk evlerini çoktan terk etmiştir. Oynadıkları evlilik oyununun olmazsa olmazı "mükemmel" organizasyonlardır. Yasemin Murat'ın yaklaşan yaş günü partisi için canla başla uğraşmaktadır. Murat ise işe güce dalmıştır. Mutsuz rutinlerini hiç tanımadıkları bir kız bozacaktır. Bahar! Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüştür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından kapı dışarı edilince şirkette Murat'la tanışır. Murat bu deli dolu kızdan etkilenir. Aşk Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenir, bir süre. Yanlış olduğunu bile bile. Çok geçmeden aklını başına toplar. Ne de olsa evlidir. Bahar'dan uzak durmalı, aşka karşı koymalıdır. Koyar da. Ta ki sürpriz partide her şey yerle bir olana kadar.
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