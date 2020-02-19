Gel Dese Aşk dizisinin oyuncuları kimler? İlayda Çevik’in rolü şimdiden merak konusu

Başrollerini Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik’in paylaştığı atv ekranlarının yeni dizisi Gel Dese Aşk’ın oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili detaylar belli oldu.



Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Altan Gördüm, Mehmet Atay, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Aslıhan Malbora, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Pirinçci’nin rol aldığı Dese Aşk, görevler ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını, suskunlarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alıyor. Dizi, yaralandıkları yerden yaralayan, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikayesini seyirciyle buluşturacak.