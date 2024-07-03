'Geçmişin Kokusu'nun çekimleri Üsküp'te başladı

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“Gelecek bazen geçmişte saklıdır” mottosuyla yola çıkılan film, Makedonya’nın tarihi dokusunda imkansız bir aşk hikâyesini izleyiciler ile buluşturacak.

Filmin konusu ise şöyle:

Yugoslavya dağılırken Üsküp’te 500 yıllık evinde olanları izleyen Salih, yaşadığı mahallede insanların değişmesine seyirci kalmadan elinden geleni yapmaktadır. Çocukluk arkadaşı Elina’nın bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisi olarak şehre geri dönmesi ile birlikte huzursuzluk artar. Salih bir anda kendisini hem çocukluk arkadaşıyla hem de onun arkasındaki güçlerle büyük bir savaşın içinde bulur.