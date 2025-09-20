Geçmişin gömülü sırları gün yüzüne çıkıyor... Bir yalan kaç kişinin hayatını değiştirebilir?

Haberin Devamı

KADER’İN “BABA” DEYİŞİ YÜREK BURKTU

Tanıtımın en heyecanlı anları Serhat’ın Kader’le (Yade Arayıcı) ilk karşılaşmasında yaşandı. Zeynep’in (Cemre Baysel) Kader’i Serhat’a getirmesi ve Kader’in özlemle ona koşup “Baba” dediği sahne tanıtıma damga vurdu.

GÜNAHLARIN ARDINDAKİ BÜYÜK SIR

Tanıtım, sadece duygu yüklü sahneleriyle değil, aynı zamanda geçmişin gömülü sırlarının tek tek açığa çıkacağına dair verdiği ipuçlarıyla da dikkat çekti. Serhat’ın hem geçmişiyle yüzleşmesi hem de Kader’le ilk kez karşılaşması, hikâyenin ne kadar çarpıcı olacağının göstergesi oldu.

İLK BÖLÜM SABIRSIZLIKLA BEKLENİYOR

Kısa sürede gündem olan tanıtım için seyirciler; “İlk bölüm sabırsızlıkla bekleniyor”, “Duygusu çok güçlü olmuş” ve “Çocuk sahnesi yürek burktu” yorumlarında bulundu.

BİR SIR HAYATINIZI NASIL DEĞİŞTİRİR?

Deniz Can Çelik yönetmenliğinde ekrana gelecek olan Güller ve Günahlar, hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran Serhat’ın, eşi Berrak’ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst olan hayatına odaklanıyor. Serhat’ın yolu, cesur tavırlarıyla dikkat çeken Zeynep’le kesiştiğinde ikili kendilerini bir fırtınanın içinde buluyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar yakında Kanal D’de.