Geçmişi Olmayan Adam filmi konusu nedir? İşte Geçmişi Olmayan Adam oyuncuları

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Geçmişi Olmayan Adam filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Geçmişi Olmayan Adam filmi, Kanal D yayın akışında yer alıyor. Filmin oyuncuları arasında Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox yer alıyor.

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİ KONUSU

Bir İtalyan balıkçı teknesi, ölmek üzere bir adamı bularak kurtarır. Genç adam iyileştiğinde, ciddi bir hafıza kaybı geçirdiği anlaşılır. Kim olduğunu ve o hale nasıl düştüğünü hatırlamamaktadır. Kim olduğunu araştırırken, bazı özel yetenekleri olduğunu far keder. Yakın dövüş ve yabancı dillere inanılmaz yatkınlığı vardır. Marie adlı güzel kadının da yardımıyla kendisini öldürmeye çalışan suikastçilerden kaçarak kimliğini bulmaya çalışır...

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox bulunuyor.