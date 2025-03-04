'Geçmişi kabullendiğinde yeni hayat kurabiliyorsun'

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‘ANKARA’NIN AYAZINI TERCİH EDERİM’

Ankara’nın ayazı ile İstanbul’un nemi arasında tercih yapan Korel, nemi ve sıcağı sevmediğini belirterek Ankara’nın ayazını tercih etti. Günümüz ile doksanları karşılaştırınca tereddüt etmeden ‘Doksanlar’ cevabını veren Korel, ‘Geçmişi kabullenmek mi, yeni bir hayat kurmak mı? sorusuna ise şu şekilde cevap verdi; ‘İkisi aynı yere çıkıyor zaten; geçmişi kabullendiğinde yeni bir hayat kurabiliyorsun. Geçmişi kabullendiğin an, yeni olan her şeye kapını açıyorsun demektir. O yüzden geçmişi kabullenmek’.

GÜÇLÜ KADRO

BKM imzalı, yönetmenliğini Faruk Teber’in yaptığı ‘Annem Ankara’nın güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Yıldıray Şahinler, Sevinç Erbulak, Fatma Toptaş, Muharrem Türkseven, Orhan Kılıç, Didem İnselel, Alara Turan, Mustafa Açılan, Durukan Çelikkaya, Mustafa Enis Bilir ve Sinem Uslu ve Belçim Bilgin yer alıyor.

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‘Annem Ankara’ çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.