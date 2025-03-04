×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

'Geçmişi kabullendiğinde yeni hayat kurabiliyorsun'

Güncelleme Tarihi:

#Annem Ankara#Bergüzar Korel#Kanal D
Geçmişi kabullendiğinde yeni hayat kurabiliyorsun
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 12:11

Kanal D’nin gerçek bir hayat hikayesini ekrana getiren ‘Annem Ankara’nın başrol oyuncularından Bergüzar Korel, eğlenceli bir soru-cevap videosunda soruları yanıtladı. Dizide Zuhal karakterine hayat veren oyuncu, iki seçenek arasında kendisine daha yakın hissettiği cevapları verdi. Korel bazı sorularda kararsız kaldı.

Haberin Devamı

‘ANKARA’NIN AYAZINI TERCİH EDERİM’

Ankara’nın ayazı ile İstanbul’un nemi arasında tercih yapan Korel, nemi ve sıcağı sevmediğini belirterek Ankara’nın ayazını tercih etti. Günümüz ile doksanları karşılaştırınca tereddüt etmeden ‘Doksanlar’ cevabını veren Korel, ‘Geçmişi kabullenmek mi, yeni bir hayat kurmak mı? sorusuna ise şu şekilde cevap verdi; ‘İkisi aynı yere çıkıyor zaten; geçmişi kabullendiğinde yeni bir hayat kurabiliyorsun. Geçmişi kabullendiğin an, yeni olan her şeye kapını açıyorsun demektir. O yüzden geçmişi kabullenmek’.

Geçmişi kabullendiğinde yeni hayat kurabiliyorsun

GÜÇLÜ KADRO

BKM imzalı, yönetmenliğini Faruk Teber’in yaptığı ‘Annem Ankara’nın güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Yıldıray Şahinler, Sevinç Erbulak, Fatma Toptaş, Muharrem Türkseven, Orhan Kılıç, Didem İnselel, Alara Turan, Mustafa Açılan, Durukan Çelikkaya, Mustafa Enis Bilir ve Sinem Uslu ve Belçim Bilgin yer alıyor.

Haberin Devamı

Geçmişi kabullendiğinde yeni hayat kurabiliyorsun

Annem Ankara’ çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Annem Ankara#Bergüzar Korel#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!