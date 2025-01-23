Bu yüzden eltisinin uykuları kaçıyor... Bunca yıllık kardeşliğimiz hatırına... Benimle eve dön!

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Damat, İngiliz kraliyet ailesinin daha kısa bir süre öncesine kadar "en gözde bekar" olarak nitelendirilen üyesi Prens Harry idi...

Diğer yandan daha küçücük yaşında annesi Prenses Diana'yı kaybettiği için biraz da insanların yüreğinde bir kırıklık hissi yaratan o çocuk büyümüştü ve kendi yuvasını kuruyordu.

Gelin ise Amerikalı bir oyuncu olan Meghan Markle'dı… Harry'nin ağabeyi Prens William ile 2011 yılında evlenen Kate Middleton gibi bir peri masalı kahramanı olarak görüldü Markle da... O da Kate gibi soylu bir aileden değildi... Üstelik Amerikalıydı ve daha da ötesinde başından bir evlilik bile geçmişti.

Bütün bunlar nedeniyle hele söz konusu İngiliz kraliyet ailesi olduğu için düğüne ilgi çok büyüktü. Sonunda Harry ile Meghan kısa süreli aşklarını evlilikle taçlandırıp muratlarına erdi zaten.

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O zamana kadar ağabeyi Prens William, onun karısı Kate Middleton ile birlikte dostluk görüntüsü sergileyen ama hep onların arkasında yalnız başına yürüyen Harry'nin de elini tutabileceği bir karısı vardı.

ONLARA 'MUHTEŞEM DÖRTLÜ' DEDİLER AMA...

Düğünün ardından İngiliz kraliyet ailesinin genç yüzleri daha fazla ön plana çıkarıldı... Halk ve basın onlara çoktan "Muhteşem Dörtlü" adını vermişti. O sıradaki planlara göre Kate ve William ile Meghan ve Harry el ele verip giderek yaşlanan İngiliz kraliyet ailesi için taze kan olacaktı.

Ama herkesin artık çok iyi bildiği gibi hiç öyle olmadı... İki kardeşin arası açıldı... Bununla bağlantılı olarak eşleri de birbirinden soğudu. Aslına bakılırsa sonradan ortaya çıktığına göre iki kardeşin eşleri dışarıdan göründüğü kadar iyi geçinmiyordu.

Özetle Harry ile Meghan, evlendikten sonra Londra'da sadece iki yıla yakın bir süre kalıp 2020 yılında ABD'ye taşındılar... Geri kalanlar bu konuyla ilgilenen herkesin malumu zaten.

William ile Harry artık birbirleriyle yan yana geldiklerinde bile konuşmayan iki düşman... Muhteşem Dörtlü'nün de Kate ile Harry arasındaki kardeşliğin de yerinde yeller esiyor.

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KATE BARIŞ ELÇİSİ OLARAK SEÇİLDİ

İşte şimdi bu konuda ilginç bir iddia ortada dolanıyor. Buna göre İngiliz kraliyet ailesi perde arkasında Harry ile arasını düzeltmeye çabalıyor. Bunun için seçilen kişi de Prens William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton.

Bu konudaki söylentilere bir bakmak gerekirse...

Prens William geçen yılın sonlarında kanser tedavisi tamamlanan karısı Kate Middleton ile bu yıl daha fazla etkinliğe katılabileceklerini söyledi... Bunlara bir ABD ziyareti de dahil.

İngiliz kraliyet ailesine yakın kaynakların Closer dergisine anlattığına göre William ile Kate bu yıl en az bir ABD ziyareti yapacak. Bunun merkezinde de kraliyet ailesine bağlı bir yardım kuruluşunun faaliyetleri var.

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Yine aynı kaynağın ileri sürdüğüne göre Kate, bu ziyaretin de yardımıyla Harry'ye ulaşacak...

Her ne kadar bir yıldır kendi sağlığına odaklanmış olsa da Kate de bu ziyareti, kocasıyla Harry'nin arasını yumuşatma konusunda bir fırsat olarak görüyor. Bu konudaki umudunu yitirmiş değil.

Closer'a konuşan bu kaynak "Bu konu hala tartışılıyor. Ama Kate artık kendini daha iyi hissediyor ve bir ABD ziyareti şansını kullanmak isteyecektir. Prenses, bunun Harry ile görüşebilmek için bir şans olduğunu düşünüyor. İki kardeş arasında bir barış şansı olarak görüyor" dedi.

BİR ZAMANLAR SIKI DOSTLARDI

Aslına bakılırsa Kate bundan yıllar önce William'ın dedesi Prens Philip'in cenaze töreninde de iki kardeşi bir araya getirmiş ve iki kelime de olsa konuşmalarını sağlamıştı. O dönemde de Kate, "barış elçisi" olarak nitelendirilmişti.

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Bütün bu iddiaların doğruluğunu elbette zaman gösterecek. Ama diğer yandan William, Kate ve Harry'nin, aralarına Meghan Markle aileye katılıncaya kadar sergilediği dostluk hala hafızalardan silinmiş değil. Harry'nin Kate hakkında "Hiç sahip olamadığım kız kardeşim gibi" dediği de unutulmadı.

Bir zamanlar bu üçlü arasında gerçekten de sıkı bir dostluk vardı.

Geçen yılın yaz aylarında İngiliz Daily Express gazetesinde Kate'in kocası William'ı kardeşi Harry ile görüşmeye teşvik ettiğini ileri süren bir haber bile yer almıştı. Bu iddiaya göre Kate, her şeyin eskisi gibi olmasını istiyordu. Ama bu konuda direnen kişi ise William'dı.

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BİR KAYIP RUH

Öte yandan bir kaynağın söylediğine göre Kate, daha William ile flört ettiği dönemlerden beri yakın dostu olan Harry'ye baktığında "Bir kayıp ruh" görüyor.

Tüm ailesi tarafından dışlanan "eski dostunun" berbat bir halde köşeye sıkışıp kalmış olması nedeniyle büyük bir üzüntü duyuyor.

Ama yine de yapılan yorumlara göre durum öyle kolay çözülebilecek türden değil. Çünkü aileye yakın kaynaklara göre iki kardeş arasında yıllar içinde yükselen duvarlar öyle hemen yıkılacak gibi görünmüyor.

Aslına bakılırsa son aylarda ortada dolanan söylentilere göre Harry de ailesine bunca cephe aldığı için çok da mutlu değil. Yine bazı iddialara göre ABD'deki yeni hayatının ilk heyecanı geçtikten sonra Londra'daki yıllarını özlemeye başladı.

Harry, karısı Meghan, iki çocuğu Archie ve Lilibet ile Montecito'da bir yaşam kurduktan sonra ailesinden iyice uzaklaştı.

Babasının kansere yakalandığı ona telefonla bildirilse de bir zamanlar kardeş gibi olduğu Kate'in hastalığını bütün dünyadaki milyonlarca kişi gibi TV ekranlarından öğrendi.

DAYANAMADI, KATE'E BİR NOT GÖNDERDİ

Onun sonrasında Kate'i, kızı ve kardeşiyle katıldığı Wimbledon Açık Erkekler Finali'nde gören Harry yine heyecana kapıldı. Bir zamanlar "Hiç sahip olmadığım kız kardeşim" diye tanımladığı Kate ile iletişim kurmak geldi içinden.

Harry'ye yakın bir kaynağın İngiliz basınına anlattığına göre bir zamanlar çok iyi dost olduğu Kate'i böyle iyi görmek Harry'yi heyecanlandırdı. Sonra da ona bir not göndermeye karar verdi Harry.

Söz konusu kaynak bu konuda şunları anlattı: "Harry, karısı Meghan ile birlikte Wimbledon'ı izliyordu. Kate'i böylesine ışıltılı bir halde görmek onun bir coşkuya kapılmasına neden oldu. Ardından da Kate'i dışarıda görmekten ne kadar mutlu olduğunu belirtmek ve onu tebrik etmek için bir not gönderdi."

DÖRT YILDIR NEREDEYSE HİÇ KONUŞMADILAR

Prens Harry, 2020 yılında aileden ayrılıklarını açıkladıktan sonra Kate Middleton ile çok fazla bir araya gelmedi. Aynı şekilde ağabeyi William ile de hiç görüşmedi.

Dedeleri Prens Philip'in cenaze töreninde Kate iki kardeşi bir araya getirip kısa süre de olsa aralarında bir diyalog kurmasını sağlamıştı. Ancak ondan sonra iki kardeş arasındaki bağlar tamamen koptu.

Harry, babası Kral Charles'ın taç giyme töreninde Londra'daydı ama ne Kate ile konuştu ve görüştü ne de William ile.

Aynı şekilde Charles'ın kansere yakalandığının açıklanmasından sonra da Londra'ya gitti ama o sırada da Kate ve William ile hiç görüşmedi. Ki zaten babasıyla da sadece 45 dakika görüşebildi. Sonra apar topar memleketine döndü.

MUZİP GÜLÜŞMELERİ TARİHE KARIŞTI

Onları yıllardır takip edenlerin bildiği gibi Harry, ağabeyi William ve karısı Kate ile çok iyi geçiniyordu bir zamanlar.

Kate'in aileye yeni katıldığı dönemlerde üçünün yakınlığı gerçekten de dikkatlerden kaçacak türden değildi. Özellikle de Harry ile Kate'in haşarı çocuklar gibi suç ortaklığı yapmaları sık sık objektiflere takılıyordu.

En ciddi etkinliklerde bile William hiç duruşunu bozmadan otururken Kate ile Harry'nin birbirlerine muzipçe gülümsemeleri hatta bazen kahkahalarını tutamamaları o dönemde üçlünün takipçilerini de çok sevindiriyordu.

Bu samimiyet o dönemde uzun uzun mercek altına alınmıştı. Yapılan yorumlara göre William, çocukluğundan bu yana geleceğin kralı olarak yetiştirildi. Doğal olarak büyüdüğü zaman da bu durum değişmedi, giderek arttı.

O yüzden William, taşıdığı sorumlulukların ağırlığı altında daha ciddi davranıyordu. Ama kardeşinin kral olmak gibi bir derdi olmadığı için zaten bütün hayatını ağabeyinden daha rahat bir biçimde yaşadı. Her zaman da ortamı neşelendiren kişi Harry oldu.