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Geçmiş Azem'in peşini bırakmıyor!

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan
Geçmiş Azemin peşini bırakmıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 14:10

Kanal D'nin perşembe akşamlarına damgasını vuran dizisi 'İnci Taneleri' heyecanlı bir bölümle ekrana geldi. Aksiyonu bol dizide gizemli kadının kendisine ulaşma çabası Azem'i tedirgin etti.

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Cihan ve arkadaşları polis tarafından gözaltına alındı. Nehir'in babasıyla yaptığı veda konuşması izleyenleri derinden etkiledi ve dramatik anların yaşanmasına neden oldu. Çocuklarının savrulmasını önlemeye çalışan Azem, yine geçmişiyle yüzleşti.

GİZEMLİ KADININ SIRRI NE?

Reyting rekorları kıran dizide gizemli kadın eczaneye gidip, tekrar Azem'i sordu. Kasım ise arkadaşını arayıp yaşananları anlattı. Azem, Kasım'dan gizemli kadının fotoğrafını çekmesini istedi. Fotoğrafı gören Azem, telefonu elinden düşürdü.

Geçmiş Azemin peşini bırakmıyor

PİRAYE'DEN TAM DESTEK!

Piraye, Dilber ve Yıldız'a yardım etmek konusunda kararlı davrandı. Piraye ve Sibel, Azem'in kaldığı otele gitti. Güzellik merkezine ortak olmak isteyen Piraye, Dilber ve Yıldız ile görüştü. Piraye, açacakları dükkânın yerini göstermek için Dilber'le dışarı çıktı. Zahir, otelin önünde oğlu Alişan'ı Dilber'e gösterdi. Anne oğulun kavuşması duygusal anlara sahne oldu.

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Geçmiş Azemin peşini bırakmıyor

CİHAN VE ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, Cihan ve adamlarının bulduğu otoparka baskın yaptı. Polisler, ekibi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkan Zerre, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Geçmiş Azemin peşini bırakmıyor

GÜÇLÜ KADRO

BKM İmzalı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

Geçmiş Azemin peşini bırakmıyor

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'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' yeni bölümüyle perşembe saat 20.00'de Kanal D'de!

 

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan

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