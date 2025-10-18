×
Gecenin sessizliğinde duygusal yüzleşme... İlk temas, ilk bakışmalar!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 10:52

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Güller ve Günahlar’ın yayınlanan ön izlemesi, izleyiciyi derinden etkiledi. Gece karanlığında geçen sahnede yaşanan duygusal yüzleşme, yeni bölüm öncesi merakı artırdı.

SERHAT’IN RUHSAL ÇÖKÜŞÜ

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizide Serhat, gözyaşları içinde geçmişin karanlık sırları ve kızları arasında sıkışmış ruh hâlini Zeynep’le ilk kez paylaşıyor. Sessizliğin içinde yankılanan bu içten konuşma, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatıyor.

“ERKEKLER AĞLAMAZ” AMA...

Serhat’ın yaşadığı ağır duygulara eşlik eden müzik ise sahnenin etkisini katlıyor. Türk müziğinin efsane ismi Nilüfer’in unutulmaz şarkısı “Erkekler Ağlamaz”, fonda çalmaya başladığında Serhat, gözyaşlarına engel olamıyor. Serhat bu sahnede, sert görüntüsünün ardındaki kırılgan yanını ilk kez Zeynep’e hissettiriyor.

İLK DOKUNUŞ

Serhat’ın duygusal çöküşü sırasında Zeynep’in elini tutması, sahnenin en çarpıcı anlarından biri oluyor. Bu samimi temas, ikilinin arasındaki bağı güçlendirirken, izleyicilere “Yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu sordurtuyor.

İZLEYİCİ MERAKTA

Sosyal medyada gündem olan ön izleme sahnesi, Güller ve Günahlar’ın yeni bölümüne dair beklentileri zirveye taşıdı. Tutkulu bakışlar, derin sırlar ve yürek burkan itiraflar... İzleyici, bu akşamki bölümde büyük yüzleşmelere ve duygusal patlamalara tanıklık edecek.

NGM imzalı Güller ve Günahlar bu akşam Kanal D’de…

