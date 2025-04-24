GeÃ§en yÄ±l en mutlu gÃ¼nÃ¼ zehir olmuÅŸtu... Åžimdi de ikinci balayÄ± iÃ§in cenaze tÃ¶renini bekleyecek

Haberin DevamÄ±

GeleceÄŸin kralÄ± Prens William, hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±yla evlenecekti...

Bu, 1981 yÄ±lÄ±nda William'Ä±n babasÄ± Charles ile annesi Diana'nÄ±n evlilik tÃ¶reninden sonraki en bÃ¼yÃ¼k nikah olacaktÄ±.

Daha da Ã¶tesinde William, Ã¼niversitede tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kendisi gibi soylu bir aileden gelmeyen genÃ§ bir kÄ±zla evlenecekti.Â

SonuÃ§ olarak Kate Middleton ile Prens William hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. HiÃ§bir anÄ± unutulmayan tÃ¶renin Ã¼zerinden yÄ±llar geÃ§ti.

Ã‡iftin Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu oldu... Kate kanser tedavisi gÃ¶rdÃ¼ ve tekrar hayata dÃ¶ndÃ¼... Hayat onlar iÃ§in de akÄ±p gitti kÄ±sacasÄ±.

Â

BÃœYÃœK GÃœNÃœN YIL DÃ–NÃœMÃœ YAKLAÅžIYOR

ArtÄ±k Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Kate ile William, gelecek hafta evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini kutlayacak. Bunun iÃ§in de Ã§ok Ã¶zel bir yeri tercih ettiler..

Haberin DevamÄ±

GeÃ§en yÄ±l Kate'in kanser tedavisi nedeniyle bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ sÃ¶nÃ¼k bir ÅŸekilde kutladÄ± Ã§ift. Bu yÄ±l ise bunun acÄ±sÄ±nÄ± Ã§Ä±karacaklar.

Kate Middleton ile Prens William, Ä°skoÃ§ya'daki St. Andrews Ãœniversitesi'nde okurken tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ iÃ§in de yine kendileri iÃ§in Ã¶zel olan Ä°skoÃ§ya'ya gidecekler. Ama bu kez iÅŸin iÃ§inde hem ziyaret hem ticaret var...

Kate ile William, hem kutlama yapÄ±p aÅŸklarÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nlerini hatÄ±rlarken hem de Ä°skoÃ§ya'da bulunan Mull AdasÄ±'na gidecekler...

Sahildeki rengarenk evleriyle bilinen baÅŸkent Tobermory'de konaklayacak Ã§ift. Orada bazÄ± resmi ziyaretlerde bulunacak olan Ã§ift, geri kalan zamanlarÄ±nda da romantik bir ikinci balayÄ± yapacak.

Ama bundan Ã¶nce William'Ä±n bir gÃ¶revi var.. Prens, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde hayatÄ±nÄ± yitiren Papa Francis'in cenaze tÃ¶renine katÄ±lacak. Sonra da karÄ±sÄ± Kate'i alÄ±p 14'Ã¼ncÃ¼ evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ iÃ§in Mull AdasÄ±'na gidecek.

Haberin DevamÄ±

O GÃœN DÃœNYADA HAYAT DURDU

Modern Ã§aÄŸlarÄ±n Cinderella'sÄ± Kate Middleton; Ä°ngiltere'nin gelecekteki kralÄ± Prens William ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

Westminster Abbey'teki o tÃ¶reni her iki ailenin de seÃ§tiÄŸi konuklar yerinde izledi. Ama dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda 162 milyon kiÅŸi de TV ve internet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla benzerine her zaman rastlanmayan bu kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne tanÄ±klÄ±k etti.

Aksi olmasÄ± da mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi zaten. Annesi Diana'yÄ± henÃ¼z yetiÅŸme Ã§aÄŸÄ±ndayken kaybeden Prens William, hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ± Kate Middleton'Ä± bulup evleniyordu.

AslÄ±nda o dÃ¶nemde dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde bekarÄ± olarak bilinen William kimle evlense Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ilgi Ã§ekecekti. Ama beyaz gelinliÄŸi iÃ§inde koluna taktÄ±ÄŸÄ± Kate Middleton'Ä±n bambaÅŸka bir Ã¶zelliÄŸi vardÄ±.

Haberin DevamÄ±

Â YILLARCA 'BEKLEYEN KATE' OLARAK ANILDI

Ä°nsanlarÄ±n onu KÃ¼lkedisi'ne benzetmesine neden olan bir Ã¶zellikti bu. Kate sÄ±radan bir aileden geliyordu. Yani soylu deÄŸildi.

Ãœstelik Ã¼niversite yÄ±llarÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± William'dan evlilik teklifi alabilmek iÃ§in de yÄ±llarca beklemiÅŸti.

Ä°liÅŸkileri ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra basÄ±nÄ±n bir tÃ¼rlÃ¼ rahat vermediÄŸi Kate; niÅŸanlanÄ±ncaya kadar biraz alaylÄ± bir ÅŸekilde "Bekleyen Katie" lakabÄ±yla anÄ±ldÄ±.

Hatta bir ara genÃ§ Ã§ift yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ± sonra tekrar bir araya geldi. Nihayetinde de evlendiler. Aradan geÃ§en zamanda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuklarÄ± oldu.

Evlendiklerinde KraliÃ§e 2. Elizabeth tarafÄ±ndan kendilerine Cambridge DÃ¼kÃ¼ ve Cambridge DÃ¼ÅŸesi unvanlarÄ± verildi.

Haberin DevamÄ±

Halktan bir aileden gelen Kate kÄ±sa sÃ¼rede milyonlarca kiÅŸinin sevgisini ve sempatisini kazandÄ±.

Bu arada William'Ä±n kendisini aile dostlarÄ±nÄ±n karÄ±sÄ± Rose Hanbury ile aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme gelse de Ã§ift artÄ±k giderek yaÅŸlanan Ä°ngiliz kraliyet ailesinin genÃ§ yÃ¼zÃ¼ olarak hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yordu.

DIANA'DAN SONRA Ä°LK 'RESMÄ°' GALLER PRENSESÄ°

KraliÃ§e 2. Elizabeth'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Kate ile William tahta bir adÄ±m daha yaklaÅŸtÄ±. Hatta William veliahtlara verilen Galler prensi unvanÄ±nÄ± aldÄ±, karÄ±sÄ± Kate de otomatik olarak Gallar Prensesi oldu.

Bu unvanÄ± taÅŸÄ±yan Prenses Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden tam 23 yÄ±l sonra Galler Prensesi olarak anÄ±lan Kate bu anlamda da tarihe geÃ§ti.

Haberin DevamÄ±

KÃ¼Ã§Ã¼k bir not... Charles'Ä±n ikinci karÄ±sÄ± Camilla da resmi olarak bu unvana sahipti. Fakat onun yerine diÄŸer unvanlarÄ±ndan biri olan Cornwall DÃ¼ÅŸesi'ni kullandÄ± tahta Ã§Ä±kÄ±ncaya kadar.

KESÄ°NTÄ°SÄ°Z MUTLULUK SADECE MASALLARDA OLUR

BÃ¼tÃ¼n bunlar oldu olmasÄ±na ama Kate Middleton, yÄ±llarca bekleyip gelinliÄŸiyle kapÄ±sÄ±ndan girdiÄŸi Buckingham SarayÄ±'nda Ã¶yle masallardaki gibi kesintisiz bir mutluluk bulamadÄ±.

Ã–zellikle de bu yÄ±l evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini eskisinden daha farklÄ± bir ÅŸekilde kutluyor Ã§ift. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kate Middleton geÃ§en mart ayÄ±nÄ±n sonlarÄ±nda kanser tedavisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

Ondan sonra da ortadan kayboldu. Ã–zetle Kate ile William bu yÄ±l biraz boynu bÃ¼kÃ¼k bir kutlama yapÄ±yorlar.

Ama herkesin umudu Kate'in en azÄ±ndan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸacaÄŸÄ± ve tekrar eskisi gibi gÃ¶revlerinin baÅŸÄ±na dÃ¶neceÄŸi yolunda.

OKULDAKÄ° GÃœZEL KIZIN DA KENDÄ°SÄ°NÄ°N DE HAYATI DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Annesi Prenses Diana'yÄ± henÃ¼z 14 yaÅŸÄ±ndayken yitiren Prens William, duygusal anlamda bir bocalama geÃ§irdiyse de sÃ¶z dinledi. ArdÄ±ndan da Ä°skoÃ§ya'da kraliyet ailesi Ã¼yelerinin ve aristokratlarÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi St. Andrews College'a baÅŸladÄ±. Sanat tarihi dalÄ±nda eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yordu William.

Ama duygusal dÃ¼nyasÄ±ndaki karmaÅŸa bitmek bilmiyordu. Hatta bir dÃ¶nem okulu bÄ±rakmayÄ± bile dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼.

Okul defilesini izleyince fikrini deÄŸiÅŸtirdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada, karÅŸÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ±n kadÄ±nÄ± duruyordu: Kate Middleton.

Middleton'Ä±n hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren olay ise Prens William ile tanÄ±ÅŸmasÄ± oldu. 2001 yÄ±lÄ±nda, St Andrews Ãœniversitesi'ndeki St Salvator's Hall'da Ã¶ÄŸrenciyken Prens William ile tanÄ±ÅŸtÄ±.

Bundan bir yÄ±l sonra ise ikisinin de kaderini deÄŸiÅŸtiren olay meydana geldi. 2002'de Ã¼niversitede dÃ¼zenlenen hayÄ±r amaÃ§lÄ± bir defilede bu transparan elbiseyle podyuma Ã§Ä±ktÄ± ve iÅŸte o anda William'Ä± da "kalbinden" vurdu. O elbise Ã§iftin evlendiÄŸi 2011 yÄ±lÄ±nda bir mÃ¼zayedede satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ± ve 65 bin pounda satÄ±ldÄ±.

BAÅžKASIYLA FLÃ–RT EDÄ°YORDU: ArdÄ±ndan dÃ¼zenlenen partide Kate Middletom ile tanÄ±ÅŸtÄ±lar. AslÄ±nda bir sorun vardÄ±: Kate o sÄ±ralarda Rupert Finch ile flÃ¶rt ediyordu. Prens'in ilgisi hoÅŸuna gitse de baÅŸlarda onunla sadece arkadaÅŸ olmaya karar verdi. Ama bu kararÄ±nÄ± uygulayamadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o da Prens William'Ä±nÂ cazibesine dayanamadÄ± ve ona gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kaptÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸte Ã§iftin aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼ bÃ¶yle baÅŸladÄ±. Sonra da bugÃ¼nlere geldi.

Â

Â