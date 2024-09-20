'Geçen seneden dersimizi aldık'

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Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer, Festival Sanat Direktörü Deniz Yavuz, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanı Ferzan Özpetek ile jüri üyeleri İlker Kaleli, Deniz Göktürk Kobanbay, Jale İncekol ve Pınar Göktaş katıldı. Toplantıda bu yılki festivalin sloganının “Hikâyemiz Birlikte” olacağı açıklandı.

BAKANLIKTAN DESTEK ALMADIK

Festival geçen sene Nejla Demirci’nin “Kanun Hükmü” belgeseliyle ilgili yaşanan tartışmaların ardından iptal edilmişti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Muhittin Böcek, “Geçen yıl festivalimizi gerçekleştiremediğimiz için üzüntüm büyük. Geçtiğimiz seneden derslerimizi aldık” dedi.

Başkan Böcek, festival için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan destek almadıklarını da açıkladı: “Gözbebeğimiz olan Altın Portakal Film Festivali’nin devam etmesi gerekliliğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu nedenle, bu sene festivalimizin ev sahipliğini Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sinema emekçileri ile birlikte tek başımızayapma kararı aldık.” Böcek bu yıl toplam 5 milyon liralık ödülle sinemaya destek vereceklerini belirtti.

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KORTEJ YAPILACAK MI?

Ferzan Özpetek, jüri başkanlığı teklifi gelince çok heyecanlandığını söyledi: “Benim Antalya’ya çok borcum var. 1997’de ilk filmim ‘Hamam’ı yaptım ve festivale katıldım. Kimseyi tanımıyordum. Film o sene Antalya’nın tarihinde ender olan ‘en iyi film’ ve ‘en iyi yönetmen’ ödüllerini aldı. Geçen sene sorunlar oldu dediler, ben hiçbirisini düşünmedim. Benim düşüncem tamamen yeni filmlere, yeni yönetmenlere yol açmak.”

Ünlü yönetmen, kortejle ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

“Kortej konusunu uzun süre konuştuk. Her yerde gördükleri oyuncuları görmek için insanlar korteje geliyor mu? Kortejle ilgili karar alma durumundayız. O zamanlar benim bayıldığım muhteşem bir olaydı, ancak bununla ilgili kararımızı kısa süre içerisinde açıklayacağız.”

Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer ise “Bu sene festivale ‘Sınırlardan Sınırsızlığa’ özel gösterim bölümünü ekledik. Filistin halkına yönelik katliama dikkat çeken 7 uluslararası filmin gösterileceği bölümde filmlerin üçü Filistin yapımı olacak” diye konuştu.