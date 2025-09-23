Geçen hafta acı içinde hastane odasındaydı... Bella'dan hayranlarına haber var: Asla sözümden dönmem!

Haberin Devamı

Hastane yatağından yansıyan görüntüler de kelimenin tam anlamıyla yürek burkan türdendi. Yıllarını bu hastalıkla geçiren bu ünlü gerçekten de kötü görünüyordu.

Baş ucundaki annesi onu bir an bile yalnız bırakmadı. Şimdi ise bu ünlü sosyal medya aracılığıyla hayranlarına haber gönderdi. O paylaşımlarına bakılırsa da artık geçen haftaki kadar kötü değil... Usul usul toparlanıyor.

BELLA'DAN HABER GELDİ

Konuyu takip edenler bu ünlünün top model Bella Hadid olduğunu anladı çoktan. 28 yaşındaki model, yıllardır savaştığı Lyme hastalığı yüzünden yine hastanelik olmuştu.

Kendi sosyal medya sayfasından durumunu ilan etti. Ama annesi Yolanda Hadid'in yaptığı paylaşımlar ise Bella'nın hayranlarının yüreğini gerçekten burktu.

İşte şimdi Bella Hadid, Instagram sayfasından kendisini merak eden hayranlarına bir mesaj gönderdi.

ASLA TAAHHÜTLERİNDEN VAZGEÇEN BİRİ OLMADIM

Top model çekim için hazırlanan bir setin fotoğrafını paylaştı... Onunla birlikte "Belki biraz yakında... Ben asla verdiği taahhütten dönen biri olmadım" notuna da yer verdi.

Ardından da tanıtım yüzü olduğu bir firmanın yanı sıra kendisinin kurduğu parfüm ve takı firmasının ürünlerine yer verdi paylaşımında.

Bella, her ne kadar bu paylaşımlarda kendisi görünmese de bu tür görüntülere yer vererek toparlanmaya başladığını da gözler önüne serdi.

Top model Bella Hadid, yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nedeniyle bir kez daha tedavi altına alındığını sosyal medya hesabından paylaşıp hayranlarını üzmüştü.

Yine de hayatını karartan hastalığına karşı nasıl direndiğini gözler önüne sermek istercesine gülümseyen karelerdi bunlar. Hatta bir tanesinde 28 yaşındaki Bella Hadid, zafer işareti bile yapıyordu.

Ama kendisi de yıllardır aynı hastalıkla boğuşan annesi Yolanda Hadid, kızının aslında ne kadar büyük bir acı çektiğini ve ne zorluklar yaşadığını kendi sosyal medya hesabından gözler önüne serdi.

ANNESİNİN PAYLAŞIMLARI YÜREK YAKTI

Yüreği yanan annesi Yolanda'nın paylaşımları, Bella'nın hayatının hastalığın tedavisi sırasında nasıl da "felç olduğunu" bütün açıklığıyla ortaya koydu.

Her biri ünlü birer model olan üç çocuğu Bella, Gigi ve Anwar'ın babası Mohamad Hadid ile 1994 ve 2004 arasında evli kalan 61 yaşındaki Yolanda, fotoğraflardan birinde yatağında bitkin bir şekilde yatan kızına sarılırken görülüyor.

Bir diğerinde çeşitli tıbbi makinelere bağlı olan Bella Hadid'in tepeden tırnağa nemli havlulara sarılı ve gözleri kapalı halde yatarken çekilen görüntüsü yer alıyor.

Yolanda, bir başka karede de Bella Hadid'in tedavi sırasında kullandığı ilaçları ve tıbbi malzemeleri takipçilerine gösterdi. Bütün bu ilaç ve malzemeler büyük bir masanın üzerini tamamen dolduracak kadar çok.

'SENİN ÇEKTİĞİ ACININ YANINDA BENİMKİ HİÇ KALIR'

Yolanda'nın paylaşımında bu kronik nörolojik hastalığın tedavisini üstlenen doktorlardan biri Bella Hadid'i kontrol ederken görülüyor

Yolanda Hadid'in bu yürek yakan paylaşımlarına bir de duygu dolu mesaj eşlik etti.

Eski bir model olan Yolanda kızının hastalığıyla giriştiği bu sessiz mücadeleyi izlerken içindeki en derin umutsuzluk çekirdeğinin parçalandığını yazdı.

Hadid, Lyme hastalığının yarattığı görünmez engelleri açıklamanın da anlamanın da zor olduğunu belirtti.

Kızının halini gördükçe yüreği parçalanan anne Yolanda, kendisinin de aynı hastalıkla mücadele ettiğini hatırlatarak "Lyme yolculuğumuzda örnek olmaya çalışıyorum. Ama benim acım, bebeğimin acı çektiğini izlemekle kıyaslanamaz bile" diye yazdı.

Oksijen verilen, serumla çok sayıda ilaç alan Hadid'i doktorlar da sık sık kontrol etti hastane sürecinde.

Annesi Yolanda'nın paylaşımına bakılırsa Bella'nın tedavisinde büyük bir masanın üzerini dolduracak kadar çok ilaç ve tıbbi malzeme kullanılıyor.





'NE KADAR SÜRERSE SÜRSÜN YANINDA OLACAĞIMA SÖZ VERİYORUM'

Yolanda Hadid ardından da kızına seslendi: "Güzel Bellita'ma… Acımasız ve cesursun.. Hiçbir çocuğun, tedavi edilemeyen bir kronik hastalık yüzünden bedensel acı çekmesi istenmez ve beklenmez... Başarısız tedavi protokollerine ve karşılaştığın sayısız engele rağmen sağlığın uğruna savaşma isteğine ve cesaretine hayranım..."

Bella Hadid'in haline baktıkça kendi hastalığını ve yaşadığı sağlık sorunlarını unutan Yolanda, kızına 2013 yılında teşhis konulduğunu hatırlattı.

Hemen ardından da "Yaşadığın karanlık, acı ve bilinmeyenlerle dolu cehennemi anlatmaya kelimeler yetmez. Aslında kendi felç olmuş beyninin hapishanesinde nasıl var olacağını öğrendin" diye devam etti.

Kızının cesur bir savaşçı olduğunu yazan Yolanda, "Ne kadar uzun sürerse sürsün her adımında yanında olacağıma söz veriyorum. Seninle gurur duyuyorum" satırlarına da yer verdi paylaşımında.

'HASTALIK BİZE DİZ ÇÖKTÜRDÜ... AMA AYAĞA KALKACAĞIZ'

Lyme hastalığının kendisine ve kızına diz çöktürdüğünü yazan Yolanda "Hastalık bize diz çöktürdü ama her zaman ayağa kalkacağız. Birlikte daha iyi günler için savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

O notta: "Bir gün bu işin üstesinden nasıl geldiğini, neler başardığını, kendi hikayeni anlatacaksın. Ve bu başka insanlar için hayatta kalma kılavuzu olacak" yazıyor..

Yolanda hastane odasında kızının yanında bulunduğu sırada kullandığı eldivenin üzerine kızı için yazdığı mesajı da paylaştı.