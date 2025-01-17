Geç bulduğu aşkını elinden bırakmıyor: Yuvam artık senin yanındır

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Hatta aradan uzun yıllar geçtikten ve artık oyunculuğu bırakmaya karar vermişken beyaz perdeye yine aynı rolle, yeniden Bridget Jones olarak dönmeye hazırlanıyor.

Renee Zellweger’in bu yeni filmden ne kadar kazanacağı bilinmese de söylenenlere göre yıldız oyuncunun ücreti Brad Pitt ve Tom Cruise gibi film başına servet kazanan isimlerle “eşit” seviyede bir rakama evet demiş…

ADI YILLARDIR OYNADIĞI ROLLE ANILIYOR

Onu emeklilik kararından vazgeçirenin de bu astronomik ücret olduğu konuşuluyor.

Ancak Renee Zellweger son birkaç gündür bir başka haberle, özel hayatındaki heyecan verici bir başka gelişmeyle gündemde.

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Renee Zellweger’in aşk hayatı da aslında adıyla özdeşleşen Bridget Jones'unkini biraz andırıyordu. O da aşkta aradığı mutluluğu uzun yıllar bulamamıştı.

AŞKTA ARADIĞINI BULAMAMIŞTI

Zellweger 1999’la 2000 arası kendi gibi büyük bir Hollywood yıldızı olan Jim Carrey’le nişanlı kalmış ancak bu ilişki evlilikle sonuçlanmamıştı. 2003’te ünlü rock grubu The White Stripes’ın solisti Jack White’la adı anıldı. 2005’in mayıs ayında ünlü Country şarkıcısı Kenny Chesney’le evlenen yıldız oyuncu hayranlarına nihayet aradığı mutluluğu bulduğunu zannederken bu evlilik başladığı gibi jet hızıyla bitecekti: Renee Zellweger sadece 4 ay içinde bu evliliğin iptalini istedi ve çift yollarını bir daha kesişmemek üzere ayırdı.

Bir dönem adı Bradley Cooper’la da anılan Renee Zellweger 7 yıl boyunca bir başka ünlü müzisyen Doyle Bramhall II ile büyük bir aşk yaşasa da ilişkisi bir kez daha hayal kırıklığıyla sonlandı.

55 yaşındaki güzel yıldız aşktaki şanssızlığını en sonunda ünlü İngiliz sunucu ve ekran yıldızı Ant Anstead’le yaşadığı büyük aşkla aştı. Dört yıla yakındır birlikte olan aşıklar 2023 yazında nişanlanmıştı.

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"SEVGİLİMİN YANINA TAŞINDIM"

Ünlü oyuncu en sonunda geç bulduğu bu aşk uğruna yıllar önce Hollywood’dan kaçıp yerleştiği Teksas’taki evini terk edip sevgilisinin yanına taşınmaya karar verdi. Verdiği röportajda “Ben Güney Kaliforniya’ya taşındım. Çünkü sevgilim ve küçük oğlu orada” diyerek de mutluluğunu paylaştı.

Zellweger’in nişanlısı Ant Anstead’in, ilk evliliğini yaptığı Christina Hall’den 5 yaşında Hudson adında bir oğlu var.

Ant Anstead, Renee Zellweger’le aşk yaşadığını, onunla gizli gizli görüştüğü günlerde sorulan bir soruyu “O gerçekten çok güzel... O kadar güzel ki bu şaşırtıcı bir şey” sözlerini ağzından kaçırarak açığa çıkarmıştı.

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HİÇ BÖYLE MUTLU OLMAMIŞTI

Çiftin ilişkileri ilerledikçe Renee Zellweger, sevdiği adamın oğluna da kendi annesiymişçesine baktı, Ant Anstead’in bir önceki evliliğinden doğan büyük çocukları 20 yaşındaki Amelie ve 18 yaşındaki Archie'yle de çok iyi anlaştı.

Çiftin yakın çevresinin People dergisine aktardığına göre Renee Zellweger daha önce hiç böylesine aşık ve mutlu olmamış. Herkesin aşktan başının döndüğünü anlattığı Oscar’lı oyuncu oldukça zeki ve yaratıcı biri olarak tarif edilen Ant Anstead’le olan birlikteliğinden çok keyif alıyormuş.

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EVLİLİK PLANLARI GİZLİDEN BAŞLAMIŞ

Her ne kadar özel hayatı çok konuşulmuş olsa da evcimenliği ve ketumluğuyla tanınan Renee Zellweger, Ant Anstead ve çocuklarıyla birlikte gösteri dünyasının spot ışıklarından uzakta, evinde mutlu mesut yaşamaya başlamış bile. Ve yine yakın çevresinin basına fısıldadığı kadarıyla çift çok az kişiyi çağıracakları, neredeyse gizli ve oldukça sade bir evlilik töreni planlamak için çoktan kafa kafaya vermişler…