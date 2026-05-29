Gazze’ye uzanan bir iyilik hikâyesi

Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 11:17

KANAL D’nin sevilen yarışması ‘Gelinim Mutfakta’ sunucusu Aslı Hünel, TRT Müzik’te kısa süre önce ‘Aslı Olan Şarkılar’ programına başladı.

Hünel, ilk iki yayınında Burak Kut ve Berdan Mardini’yi ağırladı. Hünel, şarkıların ve anıların arkasında, kamuoyunun pek bilmediği çok anlamlı bir dayanışmaya da imza attı.

Şarkıcı, her yayın sonrası Gazze’ye yönelik bir yardım organizasyonuna destek verdiğini açıkladı. Edinilen bilgilere göre Aslı Hünel, bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla 100 kişilik sıcak yemek yardımını düzenli olarak Gazze’ye yapmaya devam ediyor.

Üstelik şarkıcı bu yardımı yalnızca kendi adına değil, programına konuk olan sanatçıların da isimlerini dahil ederek gerçekleştirmeye özen gösteriyor.

 

