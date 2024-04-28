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Gazeteci yazar Doğan Hızlan: Parayı veren kitap bastırıyor

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#Doğan Hızlan#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar
Gazeteci yazar Doğan Hızlan: Parayı veren kitap bastırıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 08:22

Gazeteci yazar Doğan Hızlan, okurlara ‘gerçek kitaplara’ ilgi göstermeleri tavsiyesinde bulundu: “Bazı kitaplar değerini aşıyor, hele de diziye dönüşmüşse. Parayı veren kitap bastırıyor. Ben gerçek kitabın okunmasını isterim.”

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Hülya Koçyiğit, sunuculuğunu üstlendiği “Film Gibi Hayatlar” programında bu hafta Hürriyet yazarı, gazeteci Doğan Hızlan’ı konuk etti.

Programda kitap tutkusunun çocukluk yıllarında başladığını anlatan Hızlan şöyle konuştu: “İyi bir talebe değildim, edebiyat, müzik takip edeyim dedim. Sokak çocuğu olmayayım derken ev çocuğu oldum. O yüzden çocukluğumun tadını çıkardığımı söyleyemem. Evde kitaplar vardı. Sizi eve kapatırlarsa ne yapacaksınız; kitap okuyorsunuz. Evde herkes işini yapardı, bana okumak, yazmak kaldı.”

Gazeteci yazar Doğan Hızlan: Parayı veren kitap bastırıyor



BAZI KİTAPLAR DEĞERİNİ AŞIYOR

Hülya Koçyiğit’le sohbetinde sahaflara çok gittiğini de dile getiren Doğan Hızlan, kitaplarla ilgili dikkat çekici tespitlerde bulundu: “Sahaflarda insanların unuttukları vardır, göremedikleri vardır. Ben bir kitapçıya gittiğimde ilk önce deneme ve eleştiri kitaplarının olduğu raflara yönelirim. Sonra da olmayan şeyleri ararım. Bazı kitaplar değerini aşıyor, hele de diziye dönüşmüşse. Parayı veren kitap bastırıyor. Ben gerçek kitabın okunmasını isterim.”

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KOLAYCILIĞA KARŞIYIM

Doğan Hızlan, sanat eleştirmenliğinin kurallarını da anlattı: “Ben hiçbir zaman yok etmenin kolaylığını yaşamadım, var etmenin zorluğunu yaşadım. Bugün sanat eleştirmenliği biraz daha gelişti. Diyelim ki bir film izlediniz, filmdeki sanatçının biyografisini biliyor musunuz, hikâyeyi biliyor musunuz? Bunlar çok önemli. Ben kolaycılığa karşıyım. Ben emek verilmiş hiçbir şeyi kötülemem.”

 

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#Doğan Hızlan#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar

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