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Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı İHA kameramanı Ahmet Demir, o anları ve yaşadığı şoku anlattı!

#Muharrem Sarıkaya#İHA Kameramanı Ahmet Demir#Kanal D

Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında, gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın İha kameramanı Ahmet Demir’e tokat atması konuşuldu. Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi olan Muharrem Sarıkaya, bu olay sonrası görevinden istifa etti.

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Neler Oluyor Hayatta programına bağlanan Demir, başına gelen çirkin olayı anlattı. Ahmet Demir, yaşadığı şoku “Nasıl yaşandığını anlayamadım, anlam veremedim” sözleriyle belirtti. Olay anını anlatan Demir, “Muharrem Bey’in kendi kurumuyla iletişime geçmesi için telefon bağlantısı yapması gerekiyordu. Yayın günü kendi telefonu çekmeyeceği için onu değil, temin ettiğimiz telefonu kullanmasını istedik. Ama kabul etmedi. Yayında şebeke sorunu yaşandı. Yardımcı olmak için ona hazırladığımız telefonu verdim. Kabloları takacaktım. Anlamadığım bir şekilde o tepkiyi verdi” dedi. Çirkin olayın ardından Muharrem Sarıkaya’nın bölge müdürünü aradığını söyledi. “Benimle iletişime geçmek, özür dilemek istedi. Telefonda bana “Ankara’ya gel. Sana yemek ısmarlayayım. Özür dilerim” dediğini belirtti.

 Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün saat 09.00’da Kanal D’de…

 

 

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#Muharrem Sarıkaya#İHA Kameramanı Ahmet Demir#Kanal D

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