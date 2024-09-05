Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi! 'Gelin olmuş gidiyorum'

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Şarkıcı Gaye Su Akyol, müzisyen Ali Güçlü Şimşek’le evlendi. Gelinliğinin altına platform topuklu uzun bir çizme giyen Akyol, fotoğraflarını sosyal medyada “Bu arada fark ettiyseniz gelin olmuş gidiyorum ve akşamki partimi bekliyorum” notuyla paylaştı.