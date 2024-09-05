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Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi! 'Gelin olmuş gidiyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Gaye Su Akyol#Ali Güçlü Şimşek#Berrak Tüzünataç
Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi Gelin olmuş gidiyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 09:45

Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi. Çifti mutlu günlerinde ünlü arkadaşları da yalnız bırakmadı.

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Şarkıcı Gaye Su Akyol, müzisyen Ali Güçlü Şimşek’le evlendi. Gelinliğinin altına platform topuklu uzun bir çizme giyen Akyol, fotoğraflarını sosyal medyada “Bu arada fark ettiyseniz gelin olmuş gidiyorum ve akşamki partimi bekliyorum” notuyla paylaştı.

Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi Gelin olmuş gidiyorum


Çift, nikâhtan sonra Asmalımescit’teki Blind İstanbul’da arkadaşlarıyla beraber kutlama yaptı. Eğlenceye katılanlar arasında Edis, Berrak Tüzünataç, Merve Dizdar, Hande Doğandemir ve Didem Soydan da vardı.

Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi Gelin olmuş gidiyorum

 

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#Gaye Su Akyol#Ali Güçlü Şimşek#Berrak Tüzünataç

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