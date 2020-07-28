Garip filmi oyuncuları kimdir, kaç yılında çekilmiştir? İşte Garip filmi oyuncuları
Garip filmi oyuncuları ve filmin kaç yılında çekildiği merak ediliyor. Türk filmleri televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Kemal Sunal’ın sevilen filmlerinden biri olan Garip filmi oyuncuları arasında Nilgün Saraylı, Ece Alton, Sevil Üstekin gibi isimler yer alıyor. İşte film ile ilgili bilgiler…
Garip filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Usta oyuncu Kemal Sunal’ın sevilen filmleri arasında yer alan Garip’te Fatoş karakterine Ece Alton hayat veriyor. Kemal Sunal ise Beşiktaş taraftarı olan Garip’i canlandırıyor.
GARİP FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?
Garip filmi 1986 yılında çekilmiştir.
Garip filmi oyuncuları arasında Kemal Sunal, Nilgün Saraylı, Ece Alton, Sevil Üstekin, Reha Yurdakul, Tuncer Sevi ve Aslan Altın gibi isimler yer alıyor.
Garip, hayattaki tek varlığı büyük bir tutkuyla bağlı olduğu Beşiktaş olan yalnız bir adamdır. Yaşayabilmek için çeşitli küçük işlerde çalışan genç adamın sadece futbolla kurulu hayatı, arkadaşının sandalının içinde bulduğu küçük bir bebekle değişir. Başlarda bebeği uygun birilerine bırakmayı denese de bebekten ayrılamayan adam onu büyütmeye karar verir.
Günden güne birbirlerine sevgiyle bağlanan ikili küçük kızın da büyümesiyle iyi bir baba-kız olurlar. Birlikte maçlara giden bu küçük ailenin mutluluğu ve sadakati tüm zorluklara göğüs gerebilecek midir?
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