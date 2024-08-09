×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Garip filmi oyuncuları kimdir? Garip filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Güncelleme Tarihi:

#Garip#Garip Filmi#Garip Filmi Oyuncuları
Garip filmi oyuncuları kimdir Garip filmi ne zaman ve nerede çekildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 14:41

Garip filmi oyuncuları ve filmin nerede ve kaç yılında çekildiği merak ediliyor. Türk filmleri televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Kemal Sunal’ın sevilen filmlerinden biri olan Garip filmi oyuncuları arasında Nilgün Saraylı, Ece Alton, Sevil Üstekin gibi isimler yer alıyor. İşte film ile ilgili bilgiler…

Haberin Devamı

Garip filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Usta oyuncu Kemal Sunal’ın sevilen filmleri arasında yer alan Garip’te Fatoş karakterine Ece Alton hayat veriyor. Kemal Sunal ise Beşiktaş taraftarı olan Garip’i canlandırıyor.

GARİP FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Garip filmi 1986 yılında çekilmiştir.

GARİP FİLMİ OYUNCULARI

Garip filmi oyuncuları arasında Kemal Sunal, Nilgün Saraylı, Ece Alton, Sevil Üstekin, Reha Yurdakul, Tuncer Sevi ve Aslan Altın gibi isimler yer alıyor.

GARİP FİLMİ KONUSU

Garip, hayattaki tek varlığı büyük bir tutkuyla bağlı olduğu Beşiktaş olan yalnız bir adamdır. Yaşayabilmek için çeşitli küçük işlerde çalışan genç adamın sadece futbolla kurulu hayatı, arkadaşının sandalının içinde bulduğu küçük bir bebekle değişir. Başlarda bebeği uygun birilerine bırakmayı denese de bebekten ayrılamayan adam onu büyütmeye karar verir.

Haberin Devamı

Garip filmi oyuncuları kimdir Garip filmi ne zaman ve nerede çekildi

Günden güne birbirlerine sevgiyle bağlanan ikili küçük kızın da büyümesiyle iyi bir baba-kız olurlar. Birlikte maçlara giden bu küçük ailenin mutluluğu ve sadakati tüm zorluklara göğüs gerebilecek midir?

Haberle ilgili daha fazlası:
#Garip#Garip Filmi#Garip Filmi Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!