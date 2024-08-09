Garip filmi oyuncuları kimdir? Garip filmi ne zaman ve nerede çekildi?

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Garip filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Usta oyuncu Kemal Sunal’ın sevilen filmleri arasında yer alan Garip’te Fatoş karakterine Ece Alton hayat veriyor. Kemal Sunal ise Beşiktaş taraftarı olan Garip’i canlandırıyor.

GARİP FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Garip filmi 1986 yılında çekilmiştir.

GARİP FİLMİ OYUNCULARI

Garip filmi oyuncuları arasında Kemal Sunal, Nilgün Saraylı, Ece Alton, Sevil Üstekin, Reha Yurdakul, Tuncer Sevi ve Aslan Altın gibi isimler yer alıyor.

GARİP FİLMİ KONUSU

Garip, hayattaki tek varlığı büyük bir tutkuyla bağlı olduğu Beşiktaş olan yalnız bir adamdır. Yaşayabilmek için çeşitli küçük işlerde çalışan genç adamın sadece futbolla kurulu hayatı, arkadaşının sandalının içinde bulduğu küçük bir bebekle değişir. Başlarda bebeği uygun birilerine bırakmayı denese de bebekten ayrılamayan adam onu büyütmeye karar verir.

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Günden güne birbirlerine sevgiyle bağlanan ikili küçük kızın da büyümesiyle iyi bir baba-kız olurlar. Birlikte maçlara giden bu küçük ailenin mutluluğu ve sadakati tüm zorluklara göğüs gerebilecek midir?